¿Por culpa de Gustavo Adolfo? Michelle Rubalcava habla De Primera Mano

Fue a finales del mes de septiembre cuando el querido conductor de televisión, Michelle Rubalvaca, anunció su salida De Primera Mano, programa en el que estuvo al lado del polémico periodista Gustavo Adolfo Infante. Rubalvaca anunció que después de casi cuatro años se retiraba del programa, sin embargo, lo confesó cuál había sido el motivo de su salida.

Ante la polémica que enfrenta Gustavo Adolfo tras llamar "gorda mugrosa" a la presentadora, Elisa Beristáin, el nombre de Michelle Rubalvaca volvió a dar de qué hablar. Hace unos días Michell respondió a través de su canal de Youtube algunas de las preguntas de sus fans, entre las que figuraron ¿por qué había salido del programa De Primera Mano? ¿Si había firmado un contrato de confidencialidad tras su despido?, a lo que el conductor ahora en programas de El Heraldo Televisión, no dudó en responder.

Michelle Rubalvaca dejó claro a sus seguidores que no es un hombre a la que le digan qué hacer, pues él sabe cual es su trabajo. "Nadie me obligó a firmar absolutamente nada. Ninguna empresa ni televisora tiene el poder sobre mí para obligarme a firmar algo que no quiero (...) ¿Por qué me corrieron de 'De primera mano'? porque así me dijeron un día: 'Michelle tu perfil no encaja aquí y te tienes que ir'. Yo había escuchado que un compañero ahí, seguramente ya sabrán quién es, pidió mi cabeza", contó Michelle.

Ante las insistentes preguntas, el presentador de televisión confesó que no era prudente hablar de su salida del programa que fue su casa durante varios años, pues consideraba que se veía mal. "Se ve mal uno hablando de lo que no fue bueno porque siempre he dicho que si no hay nada bueno qué decir, mejor no decir nada y yo he contado lo bueno que me pasó ahí", aseguró.

Rubalcava aseguró que no habla de la situación, no por miedo, sino por agradecimiento que es muy diferente a lo que muchos piensan e incluso recalcó que no hay mucho que decir, pues en la pantalla se veía como era la relación con sus compañeros. "No se llama miedo, se llama agradecimiento, les digo, pero mucha gente no conoce eso (...) Ustedes saben perfectamente cómo era mi relación ahí con mis compañeros, el trato que se me daba porque se hacía público, porque diario me escribían que: 'hoy te hicieron esto'", comentó.

Ante la persona que pidió su cabeza, el conductor aseguró que no le interesa en lo absoluto saber de quién se trata, pues salir del programa Primera Mano fue lo mejor que le ha pasado. "Tampoco me voy a poner a investigar porque no me importa, entiendan que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Estoy en un nuevo trabajo, en donde estoy feliz", finalizó.

El video de Michell fue muy aplaudido por sus suscriptores del canal, quienes no dudaron en felicitarlo.

"Lo que notaba esque decías algo gracioso y no te daban replica ni la Mona ni el Gus y eso no me parecía compañerismo, los q se veían mal eran ellos tú triunfando cómo siempre!", "WoW! Pues si, tu perfil no encaja con el estilo de la chusma que hay en DPM, bien Mitch, veía ese programa por tí! Obvi no más”, “ Que triste que te dejaron ir del programa de Gustavo Adolfo, Brillabas Mucho ahí , me encantaba verte en ese programa", fueron algunos de los comentarios.

