Al igual que ocurrió con los conductores del programa “Hoy“, algunos de los presentadores titulares del matutino “Venga la Alegría”, de TV Azteca, también participaron durante la veda electoral apoyando a cierto partido político, incurriendo en un delito.

En este caso se trató de Brandon Peniche y Laura G, quienes utilizaron sus redes sociales para anunciar su voto “informado“ a favor del Partido Verde Ecologista, sin embargo, seguramente no imaginaron que estaban violando la ley y que ello les puede acarrear una sanción.

Lo que sí ya les generó esta acción fue que los televidentes pidieran el despido de los conductores de Venga la Alegría por manifestarse durante la veda electoral, y así se los han hecho saber en las redes sociales oficiales del programa.

Para nadie pasó desapercibido que famosos e influencers aprovecharon sus cuentas oficiales en aplicaciones como Instagram para promover el voto a favor de un partido político, y en esta tendencia cayeron conductores de televisión, en el caso de Televisa lo hicieron Raúl Araiza y Lambda García, de “Hoy”.

A los presentadores de Venga la Alegría no se lo perdonan y en los comentarios de diversas publicaciones de la cuenta oficial de Instagram del matutino los televidentes se han manifestado muy molestos por la actitud, e incluso hay quienes piden sanciones importantes como el que los despidan de la emisión.

Piden despido de conductores de Venga la Alegría por apoyar a partido en veda electoral. Foto Captura de pantalla

“¿Hoy si van hablar de la gente vende patria? ¿O también van actuar como que no pasa nada? ¡Qué tristeza!“, “ No se dejen engañar, lo que está haciendo el programa se llama estrategia visual, están cubriendo a sus conductores, y hacen creer al público que saldrán a dar una explicación, la cual nunca van a dar para que la gente esté pegada a la TV“, “Oigan, no esperamos mucho de ellos, la verdad, pero mínimo que reconozcan su error públicamente“, “ Asco de programa mientras siga teniendo a Laura G y Brandon Peniche“, son algunas de las expresiones que realizaron los fans del programa en redes sociales.

Y es que como ha ocurrido en otras emisiones, no se ha hablado del tema al aire, únicamente se conocieron unas declaraciones de la conductora de “Hoy“ Galilea Montijo, quien fue cuestionada por la prensa sobre las acciones de su compañero Raúl Araiza y sobre una posible sanción.

Televidentes de Venga la Alegría se hicieron presentes en los comentarios de las publicaciones del programa en Instagram. Foto Captura de pantalla

Aunque la situación de promover el voto para un partido quiso parecer una cuestión personal y totalmente orgánica, las coincidencias en que varios famosos e influencers de redes sociales lo hicieran casi al mismo tiempo y hacia un mismo beneficiario causó controversia no sólo entre los internautas y los televidentes, sino también en el ámbito social y político.

También salieron otras celebridades a reprobar las actitudes de quienes violaron la veda electoral, pues consideraron que no había razones, ni por mucho dinero que les ofrecieran, para realizarlo, además de que estaban incurriendo en un delito.