Pide Alex Fernández que Netflix enaltezca a Vicente Fernández en serie

Para la nueva serie biográfica del Charro de Huentitán, El Rey: Vicente Fernández, que estrenará en Netflix y será protagonizada por Jaime Camil, el nieto de Chente, Alex Fernández, espera que la producción proyecte la leyenda real de su abuelo y lo enaltezca.

"Ojalá dejen el nombre de mi abuelo en alto y sea algo donde se pueda de verdad apreciar la leyenda que en realidad fue y es. Nosotros estamos súper orgullosos y agradecidos con toda la gente que le da cariño a mi abuelo", afirmó el nieto de Vicente Fernández en entrevista telefónica.

Lo que Chente logró con su trabajo fue un cariño sincero del público, dijo el hijo de Alejandro Fernández. "Mi abuelo también quiso mucho a su público y se entregó por completo a él. Fue un cariño recíproco y eso nos llena de amor y orgullo".

Por otro lado, el hijo de "El Potrillo", quien inició una carrera como cantante hace cuatro años motivado justamente por Vicente Fernández, señaló que su abuelita Cuquita se encuentra muy bien de salud.

"Y está contenta con la llegada de Mía (hija de Alex) también. Ahorita toda la familia está muy bien, muy unida y mucho mejor", agregó Alex Fernández. El cantante, de 28 años, dijo que trata de regirse siempre a través de las enseñanzas que le dejó su "Tata", como le decía a Vicente.

"Intento aplicar todo lo que él me enseñaba, porque fue un gran maestro y no hace falta decirlo. Era, es y seguirá siendo una leyenda. Con él aprendí bastante desde que empecé, y es algo que creo que se irá apreciando conforme vayan saliendo mis discos".

"Y no sólo con él, sino con mi familia en general y con los maestros que me he conseguido para seguir avanzando", manifestó el nieto de Vicente Fernández. Por otro lado, Alex Fernández comentó que tendrá 'otro bebé'. Su hija Mía, que apenas tiene cuatro meses y medio de edad, trae "loco" a Alex Fernández, quien compartió que tendrá en breve otro bebé... aunque musical.

"Haber tenido a mi chiquita, preciosa, hermosa, que acaba de nacer... Ya tiene como cuatro meses y cachito y me trae pero loco, en las nubes", expresó el cantante.

"Estamos muy contentos y emocionados también porque estamos a punto de estrenar otro bebé, pero musical, que es el nuevo disco que se va a llamar Buscando el Olvido, que sale a mediados de agosto", dijo el hijo de Alejandro Fernández.

El nuevo tema que promociona de este álbum lleva por título "La Mejor Decisión", una canción de desamor compuesta por Edén Muñoz, quien produce el segundo disco del nieto de Vicente Fernández.

