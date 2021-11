Tras salir expulsada de “La casa de los famosos” hace un par de semanas, Verónica Montes habló por primera vez sobre la polémica que desató cuando confesó en el reality show que le había dado gotas para dormir a Alicia Machado, dejando entrever que fue sin el consentimiento de ésta.

La actriz peruana brindó una entrevista a la revista TV Notas donde fue cuestionada por este hecho en concreto, sin embargo, negó haberle dado gotas a la ex Miss Universo sin que ella lo supiera durante el tiempo que compartieron juntas en el programa de Telemundo.

Pese a existir un video en el que ella misma confiesa que le puso gotas a Alicia Machado y Pablo Montero, Verónica Montes negó esta situación durante la entrevista, y habló sobre algunos otros detalles de “La casa de los famosos”.

Tras su salida del reality show, Verónica Montes no se había pronunciado sobre lo que le contó a Gaby Spanic dentro de “La casa de los famosos” en una charla en la que le dijo que le había dado gotas para dormir a Alicia Machado y Pablo Montero.

Sin embargo, en la entrevista con TV Notas, la actriz de “El Señor de los Cielos” dejó ver que todo se sacó de contexto pues ella jamás les dio este medicamento a sus compañeros sin su consentimiento, por lo que es falso que le haya puesto estas gotas a la ex reina de belleza sin que ella lo supiera.

Verónica Montes explicó que ella consume gotas para dormir que fueron por escritas por un médico después de haber pasado por una situación complicada de salud, por lo que la producción le permitió llevarlas durante su estancia en “La casa de los famosos”.

“Es que con lo del tumor (en el cerebro) que viví durante varios meses no puedo dormir y bajo supervisión médica tomo Rivotril en gotas, por orden del doctor metí mi medicina“, comentó la actriz y agregó que sus compañeros sabían que ella tenía que ingerirlas porque la vieron varias veces en la casa.

Sin embargo, negó tajantemente que se las haya puesto a Alicia Machado y Pablo Montero sin el consentimiento de ambos, sino que más bien ellos mismos se las pidieron para poder descansar y manejar mejor el estrés dentro del reality show.

“¡Jamás! Es mentira, lo que pasó es que mis compañeros me vieron tomarlas y me pidieron que les diera; se las compartí sin malicia“, indicó Verónica Montes, pese a que existe un video en el que le comenta a Gaby Spanic que le puso gotas Alicia Machado, dando entender que la ex Miss universo no sabía sobre esta situación.





