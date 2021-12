Perezoso y Carnívora, los eliminados de la novena gala de Quién es la Máscara

De los 18 personajes que figuraron desde el primer programa de la tercera temporada de "¿Quién es la Máscara?", sólo cinco entraron a la semifinal y demostraron porqué siguen conservando su identidad y la novena gala estuvo llena de emociones; los dos personajes eliminados y quienes tuvieron que revelar su identidad fueron Perezoso y Carnívora.

Y los cinco semifinalistas (Carnívora, La Hueva, Apache, Gitana y Perezoso), tenían bajo la manga, una bomba llena de emociones para el público presente, los televidentes y por supuesto a los cuatro famosos que conforman el panel de investigadores como son Carlos Rivera, Mónica Huarte, Juanpa Zurita y Yuri.

Con la mesa puesta llena de posibilidades, el primero en hacer su show y seguir conquistando al público e investigadores fue Apache, quien a ritmo de "Mambo No. 5" de Lou Bega puso a bailar a todos. Esta vez, los pronósticos de Carlos Rivera y Yuri, apostaron porque debajo de la máscara de Apache está el cantante Kalimba, mientras que Mónica Huarte asegura que es Yurem y Juanpa Zurita se inclina por el colombiano Camilo.

La misteriosa Gitana que cambia de acento en cada momento para hacer desvariar a los investigadores, sería la segunda celebridad en llegar al escenario a dar su show mientras cantó "Prefiero ser su Amante" de María José.

Carlos Rivera apuesta por que debajo de la máscara de Gitana está la cantante María José, mientras que el resto de los investigadores creen que es la cantante Daniela Magún (quien justamente había participado en la emisión especial de "¿Quién es la Máscara?" en Teletón 2021 bajo el personaje de Sirena y ganó el primer lugar.

El tercero en lucirse con su voz fue Perezoso, quien entonó "Como Quien Pierde a una Estrella" del legendario cantante de música vernácula Alejandro Fernández 'El Potrillo' e hizo desvariar con su cambio de voz.

Esta vez, Carlos Rivera y Mónica Huarte apostaron porque debajo de Perezoso se encontraba el cantante Erick Rubín, mientras que Yuri se inclinó por el cantante chileno Beto Cuevas de "La Ley" y Juanpa Zurita por el actor y cantante Jaime Camil.

El reality show con el secreto mejor guardado de la televisión de Televisa, ponía las emociones a flor de piel de todos los involucrados en el programa dominical y La Hueva fue el cuarto personaje en poner a bailar a todos tras entonar muy a su estilo "Mi Credo" de K-Paz de la Sierra.

Los pronósticos estuvieron muy divididos; mientras que Carlos Rivera supone de debajo de La Hueva está el cantante Joaquín Bondoni, Yuri piensa que es Emilio Osorio (a decir verdad, el pronóstico más acertado -al parecer-); Juanpa Zurita se va por Zaak y Mónica Huarte no deja de pensar que es Sergio Mayer Mori.

Posteriormente, fue Carnívora quien llegó a dejarlo todo en el escenario al interpretar "Oops!....I Did It Again" de Britney Spears de los años 2000, en una versión que dejó a todos con la boca abierta. Por tratarse de una famosa originaria de Nuevo León, México, Carlos Rivera apostó porque debajo de Carnívora estaba Alicia Villareal, mientras que Yuri apostó por Tatiana, Juanpa Zurita por Fey -aunque en su apuesta final se unió a los pronósticos de Yuri- y Mónica Huarte por la actriz y cantante Mariana Treviño.

Las presentaciones terminaban y los cinco participantes se pusieron a disposición de las preferencias de los investigadores y del público presente, quienes tienen el poder de salvar a uno de los personajes en riesgo; esta vez, el público y los investigadores se inclinaron por alejar del fin a Apache, Gitana y La Hueva.

La primera en revelar su identidad fue Carnívora, resultando ser quien todo mundo opinaba en redes sociales, la cantante y actriz regiomontana Tatiana. Muchos querían que se quedara y que ganara el trofeo pero no fue así.

El segundo personaje que quedó en zona de riesgo y fue eliminado de la competencia fue Perezoso, y esta vez, las apuestas finales de los investigadores quedaron igual, a excepción de Juanpa Zurita, quien dijo que debajo de Perezoso estaba Yahir.

Perezoso resultó ser el actor y cantante Erik Rubín, quien tiene una amplia trayectoria en el mundo de la música y la televisión, luego de deleitar en una segunda presentación con "Livin' la Vida Loca" del legendario cantante puertorriqueño Ricky Martin, con quien incluso, tuvo una participación directa en la telenovela "Alcanzar una Estrella 2" de los 90's... ¿Ya saben quién es?

En tanto, otro de los personajes que hizo de las suyas fue Hombre de Piedra, quien estuvo a punto de revelar su identidad, pero mejor decidió esperarse a la gran final para quitarse la máscara junto a los tres finalistas que son Apache, Gitana y La Hueva.

No sin antes lucirse en el escenario junto a Apache "Vente pa' ca" De Ricky Martin y Maluma. Los pronósticos hacia Hombre de Piedra apuntan a Thalía por parte de Carlos Rivera, mientas que Yuri cree que es Gloria Trevi; Juanpa Zurita piensa que es Alejandra Guzmán y Mónica Huarte se inclina por Ana Gabriel.

El domingo 19 de diciembre será la final, en la que se descubrirán los últimos tres famosos -y un cuarto- del programa con el secreto mejor guardado de la televisión "Quién Es La Máscara? 2021, en punto de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

