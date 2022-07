Pepillo Origel dice que Laura Bozzo tiene cara de fun... de gallina

Tal parece que a Juan José Origel, mejor conocido como 'Pepillo' Origel no le preocupan las críticas, pues luego de provocar toda una revolución en redes sociales al mofarse del aspecto físico de Laura Bozzo, quien se encuentra en La Casa de los Famosos, ahora el periodista de espectáculos aseguró que la presentadora peruana -quien dice que es su amiga- tiene cara de fundi... de gallina.

Fue durante una emisión del programa Con Permiso, conducido por Martha Figueroa y Pepillo Origel, que esté último señaló que Laura Bozzo sale con la cara de fund.. de gallina siempre. Todo sucedió cuando Figueroa cuestionó al famoso sobre si seguía viendo La Casa de los Famosos o ya no, tras la salida de Niurka Marcos, a lo que Pepillo manifestó que él nunca ha visto el programa.

Acto seguido Martha Figueroa lo cuestionó: " Te la pasas poniendo fotos de Laura, de la pobre Laura, que cuando salga te va a corretear", advirtió Martha. A lo que Pepillo Origel le respondió: "Y yo porque". Acto seguido Martha le vuelve a decir: " Pos pa´que subes la foto". A lo que Pepillo Origel contestó que lo hace para que su amiga se arregle.

"Pos pa´que se arregle, sale con la cara como de fundillo de gallina", dijo Pepillo Origel mientras suelta una carcajada. Sin embargo no fue todo, ya que el periodista preguntó ¿por qué sale así?. A lo que Martha lo cuestionó: "A ver, pon tu, que ella este muy mal pero para que tu réplicas la foto en donde ella sale como así".

A lo que el periodista contesta: "Pos para que la vean los que no la vieron", dijo entre risas. Para después asegurar que él le tiene mucha confianza a Laura, además de que es su participante favorita del reality por lo que desea que gane. "Ah mira yo le tengo mucha confianza a Laura, así que no me venga ni me reclame ni nada, aparte yo quiero que gane ella, yo creo que se merece que ella gane ahí", finalizó Pepillo Origel.

Como era de esperarse, las declaraciones de Pepillo Origel provocaron todo un revolución en redes sociales y el famoso recibió cientos de críticas por burlarse del físico de Laura Bozzo. "Que grosero Juan José", ""No cabe duda que esté señor, no sabe respetar a nadie es muy grosero, no tiene respeto por la mujer así un día van a hablar de su mamá", "Que hombre tan insoportable y el programa no tiene nada de bueno empezando con él", "Que personas tan desagradables y groseras.Por eso México sigue igual.Gente sin valores", son algunas de las críticas en redes.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el periodista habla del aspecto físico de la presentadora, pues en dos ocasiones ha publicado en redes socilales dos imágenes de la coductora en donde aparece sin gota de maquillaje y desarreglada.

