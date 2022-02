Penélope Cruz y Adam Driver protagonizarán "Ferrari" de Michael Mann

Tras protagonizar cintas como "Competencia Oficial" o "Madres Paralelas" y estar nominada a la entrega número 94 de los Premios Óscar que se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo de 2022, la actriz Penélope Cruz, ya está confirmada junto al actor Adam Driver, para protagonizar un nuevo proyecto.

Se trata de "Ferrari", una nueva producción cinematográfica del cineasta Michael Mann en la que también actuará Shailene Woodley, según informó este miércoles el diario especializado Deadline.

La actriz madrileña interpretará en esta película a la mujer de Enzo Ferrari, Laura Dominica Garello, y Driver -protagonista de "House of Gucci", entre otras- será el famoso piloto de carreras y fundador de la marca de automóviles que llevaría su apellido.

Shailene Woodley que en 2021 participó en cintas como "The Mauritanian" (El Mauritano) de Kevin Macdonald, "The Last Letter from Your Lover" (La última carta de amor) de Augustine Frizzell y "The Fallout" de Megan Park, desempeñará el papel de Lina Lardi, amante de Ferrari.

La trama estará ambientada en el verano de 1957, en un mal momento para Enzo Ferrari tanto personal -con crisis en su matrimonio y la pérdida de un hijo- como profesional, con enormes pérdidas en su empresa, en el que él decidió jugárselo todo en la histórica carrera Mille Miglia.

Según cuenta Deadline, Mann llevaba dos décadas queriendo hacer esta película cuyo guion escribió junto a Troy Kennedy Martin ("The Italian Job"), y está inspirada en el libro "Ferrari - The Man and The Machine", de Brock Yates.

La producción se rodará en la localidad de Módena, en el norte de Italia, y Mann espera estrenar en este país en mayo.

"Ferrari" no será la única obra en el que aparecerá el nombre de Michael Mann este año. La serie "Tokyo Vice" saldrá a la luz en abril y el director norteamericano ha dirigido el primer capítulo. EFE

Con información de EEUU CINE / Agencia EFE Los Ángeles, California (EE.UU) / Fotografía Instagram Penélope Cruz

Penélope Cruz y Adam Driver protagonizarán "Ferrari" de Michael Mann. Foto: Instagram Adam Driver

