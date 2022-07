Penélope Cruz hace doblete en Venecia con dos nuevos proyectos

La actriz española Penélope Cruz vuelve a la 79 edición del Festival de Venecia tras ganar la Copa Volpi en 2021 por "Madres Paralelas"; ésta vez, con una doble presencia: en la Sección Oficial, con una producción italiana, "L'inmensitá", de Emanuele Crialese, y en Orizzonti, con la española " En los márgenes", de Juan Diego Botto.

Juan Diego Botto (Buenos Aires, 1975) al conocer la noticia ha reconocido estar "muy contento, no se puede pedir más en un debut", ha dicho en declaraciones a Efe. El actor y director teatral ha señalado que el resultado final de la película "se parece a lo que teníamos en la cabeza, incluso mejor de lo que estaba en el guión".

"En los Márgenes", escrita por Juan Diego Botto y Olga Rodríguez, es una película sobre la familia, el amor y la solidaridad. La cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar para siempre el curso de sus vidas.

El filme compite en la sección que se considera la "incubadora" de nuevos talentos y vanguardias cinematográficas, y tendrá su estreno oficial el 6 de septiembre. Está protagonizada por Penélope Cruz en el reparto (que también es productora junto a Alvaro Longoria) Luis Tosar, Aixa Villagrán, Adelfa Calvo, Font García, Nur Levi y Christian.

Botto asegura que los actores "están magníficos, van a conmover a los espectadores" y presentarla en Venecia "es mucho más de lo que puede esperar un debutante. Mucho más de lo que podía soñar".

Asegura que formar parte de la sección "Horizontes" es una "maravilla" y añade que estrenar en un sección en la que han participado grandes cineastas y poder dialogar con ese cine "es estupendo". Lo más importante para el actor y director antes de plantearse otro proyecto es que la película "se vea, que el público sepa que existe y que se acerque a los cines".

Botto reconoce que esta viviendo un año magnífico, los premios no han parado de llenar sus estanterías, entre ellos el Premio Nacional de Teatro.

Por su parte, Penélope Cruz que se encuentra en pleno rodaje, no ha podido comentar esta especial participación en Venecia, un Festival que en 2021 le premió con su máximo galardón de interpretación en la cinta de Pedro Almodóvar.

El último proyecto anunciado por la ganadora de un Óscar -y cuatro veces nominada- es convertirse en Laura Ferrari en la nueva película "Ferrari" del cineasta Michael Mann. "L'inmensitá" es el tercer proyecto del director romano que selecciona Venecia, el primero fue "Golden Door", y luego con "Terraferma".

La cinta está ambientada en Roma en la década de 1970. La familia Borghetti acaba de mudarse a uno de los innumerables bloques de apartamentos de nueva construcción de la ciudad.

Tienen una nueva vida pero Clara (Cruz) y Felice (Vincenzo Amato), que ya no están enamorados, no se deciden a separarse. Clara encuentra refugio de su soledad en la especial relación que disfruta con sus tres hijos.El guión de la película, que es una coproducción entre Italia y Francia, ha sido escrito por el director junto con Francesca Manieri y Vittorio Mor.

El film explora el efecto que una situación de estrés económico tiene sobre las relaciones personales y cómo el afecto y la solidaridad pueden ser un motor para salir adelante. Un emocionante viaje a contrarreloj en los márgenes de una gran ciudad. EFE

