Pedro Sola se arrepiente de atacar a Camila Sodi y le pide perdón

Luego de que Pedro Sola provocara tremenda controversia en las redes sociales por atacar e insultar a Camila Sodi, el conductor de televisión tuvo que retractarse y pedir una disculpa a la protagonista de Falsa Identidad tras llamarla imbécil durante una emisión del programa Ventaneando.

Ante el alboroto que ocasionó el coductor de televisión por faltarle el respeto a una mujer por negarse a responder los cuestionamientos de la prensa sobre su participación en la serie de Luis Miguel, situación que provocó que Pedro Sola explotara al grado de ofenderla con la palabrota.

Y es que Camila Sodi se encontraba en la promoción de próxima película "El exorcismo de Carmen Farías", por lo que Linet Puente, condcutora de Ventaneando no dudó en preguntarle si era una de las actrices mejor pagadas en la serie de Luis Miguel, por lo que la famosa respondió "Ojalá, ojalá fuera cierto.

Sin embargo, durante la emisión de Ventaneando Linet Puente aseguró que Camila Sodi se portó muy prepotente ante sus preguntas que estaban relacionadas a su carrera, a su trayectoria en la pantalla chica y el cine. "Y me parece que esta soberbia de 'Yo conozco a los periodistas', es como si yo voy con el doctor y le digo 'Es que yo conozco a los doctores'. Como que tienen fragmentado el cerebro y no piensan bien. En la parte que me cortaron, le digo: 'Es que no me respondiste la pregunta que te hice: ¿Qué te aterra Camila?'. Y me dice: 'Lo que me aterra son preguntas como las que me acabas de hacer ahorita'", indicó Linet.

Y aunque la poca disposición de Camila Sodi con la prensa generó todo tipo de comentarios fue Pedro Sola quien no se quedó callado y explotó en contra de la actriz. "(Me aterra) que no sé contestar porque soy una imbécil. Al final de cuentas, es una actriz que tiene muchos años en el ambiente, ¿por qué no aprende a contestar?".

Sin embargo, horas más tarde el conductor de televisión utilizó su Twitter para disculparse con la sobrina de Thalía. "Ayer en @VentaneandoUno tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho", escribió en dicha red social el conductor.

Y aunque las disculpas de Pedro Sola fueron bien recibidas por algunos usuarios otros no lo perdonaron y se le fueron a la yugular al polémico conductor que pocas veces se queda callado.