Pedro Sola revela que dio positivo a Covid-19 y así han sido sus síntomas

Uno de los conductores de televisión más carismáticos y queridos del medio del espectáculo mexicano es Pedro Sola, quien se ha mantenido por más de 20 en el programa “Ventaneando”, junto con Pati Chapoy, y se ha ganado su propio lugar gracias a su estilo único para contar anécdotas y noticias, aunque en este caso utilizó el buen humor que le caracteriza para dar a conocer que dio positivo a Covid-19.

Fue mediante un enlace desde su casa con el programa de TV Azteca donde Pedro Sola reveló que contrajo la enfermedad con la variante Delta y detalló cómo han sido sus síntomas, pues él ya tenía su cuadro completo de vacunación contra la Covid.

En una charla con Pati Chapoy y el resto de conductores de “Ventaneando”, el “Tío Pedrito”, como se le conoce en redes, dio a conocer que fue el jueves de la semana pasada cuando se aplicó la prueba tras tener malestar en la garganta como único síntoma, y aunque en principio salió negativa, posteriormente se dio cuenta que era positiva, y dio a conocer que así han sido sus síntomas.

“Cada que me siento un poco raro me hago una prueba rápida de Covid, entonces, la semana pasada, que me ardía un poco la garganta le hablé al doctor que nos va a ver allá al estudio para que me la aplicara, me la llevé y me la puso, y salió negativa, y sí, ahí se veía la raya. Yo, en lugar de tirarla a la basura, me la guardé en la bolsa y al otro día lo sacó y veo que tiene una raya tenue del otro lado, busqué en internet y vi que eso significaba positivo”, dijo.

Tras avisar a sus compañeros de “Ventaneando” y solicitar atención médica para el tratamiento contra la Covid-19, Pedro Sola relató que sus síntomas son leves y parecen más de un resfriado, pues hasta el momento no ha perdido ni el olfato ni el gusto, y se debe también a que se contagió de la variante Delta.

Pedro Sola resaltó que hecho de tener la vacuna le ha salvado de tener una sintomatología grave y destacó la importancia de vacunarse para evitar casos graves de coronavirus, por lo que invitó a los televidentes a acudir a ponerse las dosis pues ello podría significar una gran diferencia si llegan a contraer Covid.

“En mí está el ejemplo de que vacunándose uno libra este problema con ciertas molestias, pero unas molestias como si fuera una gripa normal, aunque claro, con la paranoia de que es covid-19, pero a final de cuentas, la gente que no se quiere vacunar pues está muy equivocada. Estaba leyendo una estadística de que el 98 por ciento de las personas que están hospitalizadas no estaban vacunadas, entonces, qué importante es la vacuna”, agregó el economista de profesión.

El “Tío Pedrito” señaló que desconoce en qué momento se contagió pues generalmente sólo va del foro a su casa y viceversa, aunque en redes le recordaron que hace poco presumió sus vacaciones en la playa.

El resto de los conductores de “Ventaneando” se encuentra sano pues al enterarse del positivo de Pedro Sola se les aplicó la prueba y todos salieron negativos, por lo que continúan transmitiendo desde el estudio guardando las medidas sanitarias pertinentes como la sana distancia y el uso de cubrebocas en los cortes.

