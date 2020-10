Paul Stanley y Galilea Montijo buscan trabajo ¿qué pasó en Hoy?

En el programa matutino de Hoy, contaron con la presencia de un invitado especial, el cantante Kalimba, donde fue entrevistado por los simpáticos conductores, Galilea Montijo y Paul Stanley, así el intérprete de “No me quiero enamorar” reveló que se encuentra por estrenar su concierto en línea además de revelar que es dueño de una disquera por lo que ambos presentadores no dudaron en pedirle empleo de una manera divertida.

Una vez más el foro del programa se convirtió en plataforma de dispersar buenas nuevas, el talentoso cantautor emocionó se dirigió a la audiencia para dar detalles del próximo proyecto que esta en el horno y primero en su especie, aclarando que no sería titulado como un concierto “unplugged” debido a que ese nombre está registrado y no se le permitía nombrarlo así.

En el momento de confirmar que efectivamente, el famoso invitado era dueño de una disquera, los conductores le mostraron que tenían madera para laborar en conjunto con él, al cantar una canción con mucho entusiasmo por lo que el joven de ascendencia cubana, les propone ir a trabajar a su disquera los cuales terminaron en risas.

El ex integrante del grupo OV7, declaró que aunque ya había producido algunos acústicos de su material discográfico este show en línea es el primero que hará, con 20 canciones que escogió el público, que incluirán sus homenajes, complaciendo a sus fans.

Declaró que no estaría solo, si no con la presencia de varios artistas invitados como Samo, Chucho Rivas, Dalú, Melissa Galindo, Óscar Calderón, No obstante menciono que estaba por lanzar un disco, pero debido a la pandemia se ha retrasado su proceso de afinación.

A pesar de haber cosechado numerosos éxitos musicales, el también actor no se salvó de la polémicas que enredan a los famosos, pues confesó que tocó fondo emocionalmente por la situación sanitaria que atraviesa el país por el coronavirus.

Además de su conversacion con Montijo y Stanley, participó en la sección del programa, ¿A qué te suena?, donde hicieron alegres duetos y derrotó a su equipo rival con demasiados puntos.

Hace días hizo fuertes revelaciones al hablar sobre los motivos que lo orillaron a quebrar con la hija de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, famosa por su actuación en el cine mexicano y ex pareja de Mauricio Ochmann, aunque pocos sabían que habían sostenido un romance, el cual el chico describe como una sus mejores épocas, la razón fue para no truncar los estudios y sueños de ella.

