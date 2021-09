Paola Rojas y Alejandro Rosas se adentrarán en la raíz de la identidad mexicana en tv

De la mano de tres historiadores, la periodista mexicana Paola Rojas recorrerá algunos de los espacios históricos del territorio nacional que ayudarán a comprender con más claridad, la identidad actual del mexicano en el programa "México hasta la raíz".

"La idea era recorrer la historia de México acudiendo a los lugares que fueron clave en nuestra historia como Veracruz, Antigua, Córdoba, Puebla y Ciudad de México", cuenta Rojas este jueves en entrevista con Efe.

La periodista será guiada en estos importantes espacios por historiadores como Alejandro Rosas, Raquel Urroz y Úrsula Camba, quienes repasarán la historia de las civilizaciones prehispánicas y sus tradiciones, la llegada de Hernán Cortés y el choque cultural que se vivió en aquel entonces, así como otros datos curiosos y poco conocidos de dichos eventos.

Lee también: Marjorie de Sousa presume talento con pasos de Samba en minifalda de cuero y tacones

Mientras eso sucede, también vivirán un recorrido por la música mexicana, su gastronomía alabada en el mundo, sus colores y todo aquello que marca la identidad del país para responder la pregunta "¿De dónde venimos?".

El programa llegará a la televisión el 8 de septiembre por el canal History en el marco de los 200 años de la consumación de la independencia celebrada en febrero y los 500 años de la caída de Tenochtitlán, recientemente conmemorados el pasado 13 de agosto.

Lee también: Tras La Desalmada, Ana Martín debutará en Netflix con nuevo proyecto

Este último evento ha sido centro de fuertes discusiones y polémicas, por los partidarios y detractores de la conquista española, y sobre el tema, el historiador Alejandro Rosas asegura que hay que entenderlo como una fusión enriquecedora.

"La raíz a la que nosotros nos referimos es la que suma, la que sumó a indígenas, españoles, negros y todos, lo otro es el discurso político. Pretendíamos que quedaran muy claros los puntos por los cuales podemos estar más unidos que divididos", cuenta a Efe Rosas.

Para el historiador, el valor más importante del programa es el formato que desarrollaron para contar las mismas historias que han sido aprendidas de memoria, u olvidadas por mucho, de forma más entretenida.

"Estar ahí en los lugares históricos que elegimos y que eran representativos de las épocas que queríamos hablar, hace que todo surja de otro modo", resalta Rosas.

Asimismo, la periodista Rojas se maravilló en el proceso al adentrarse de primera mano, en un ambiente muy cómodo y lleno de festividad a la historia del país.

"La historia me gusta pero soy una aficionada, aprendí muchísimo del virreinato, me parece que no nos detuvimos lo suficiente en mis estudios en esos siglos tan importantes para la conformación de México y que definen tanto de quiénes somos hoy", asegura.

Finalmente la periodista y conductora resalta que para ella algo que define a los mexicanos es la fortaleza de seguir adelante así como el humor que se ha convertido en muchos casos en resiliencia.

"Nos define mucho, no solamente la historia, sino la gastronomía y todo lo que se ha ido construyendo. Hablar de un solo México sería un despropósito, lo que nos une es un lenguaje común", asegura Rosas. EFE

Con información de Mónica Rubalcava y MÉXICO TELEVISIÓN / Agencia EFE Ciudad de México / Fotografías Instagram Paola Rojas

Síguenos en