Paga Raúl Araiza las consecuencias por promocionar al PVEM en veda electoral

Luego de que el pasado 6 de junio se llevaran acabo las elecciones en México, muchos influencers y famosos se dieron la tarea de promover al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entre ellos el conductor y actor, Raúl Araiza, situación que generó una controversia en las redes sociales y por la que las autoridades correspondientes ya tomaron cartas en el asunto, por lo que el famoso pagará las consecuencias de sus actos.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación en las afueras de Televisa San Ángel que Raúl Araiza asumió las consecuencias de haber promocionado al partido político en plena veda electoral. El conductor de televisión se mostró muy seguro y dijo no tener miedo.

“Está bien todo lo que se haga, yo no tengo ningún (problema), claro (que se investigue), está bien y la responderé”, señaló el actor de La Desalmada para confirmar que evidentemente que ya fue citado por las autoridades correspondientes, sin especificar si se trataba del Instituto Nacional Electoral o la Fiscalía General de la República.

Lee también: Cinco actrices que realmente no parecen de la edad que dicen tener

Para aclarar rumores de que recibió un pago por promover el voto hacía el Partido Verde Ecologista de México, Raúl Araiza aseguró que no cobró ni un sólo peso, dejó claro que se trató de algo personal, pues desde hace nueve años es militante del partido, por lo que durante este tiempo siempre los ha apoyado públicamente.

“Me dijeron que si iba a apoyar y claro, como hace nueve años, pero yo estoy súper tranquilo. Te notifican, bien hecho las autoridades y hay que responder, si va uno o no está bien. Yo estoy a la orden. En mi caso no hubo ningún dinero, yo pago muchos impuestos, pero estoy en orden en todo. A mí no me pagaron, yo he hecho campañas muy grandes, esto no es nada”.señaló durante el encuentro con la prensa.

Cabe señalar que el conductor de Hoy no es el único que pagará las consecuencias de sus actos, pues otras personalidades como Mariana Echeverría, Laura G, Bárbara de Regil, Romina Marcos, Lambda García, entro otros, podrían recibir citatorios por haber violado la veda electoral.

Lee también: En faldita y sin sujetador, Livia Brito rompe TikTok con bailecito