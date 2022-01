Pablo Montero y Jaime Camil como Vicente Fernández: ¿Quién se parece más?

Tras la muerte de Vicente Fernández, el furor hacia la figura y el legado del “Charro de Huentitán” creció entre el público y Televisa vio la oportunidad de aprovechar esa atención anunciando una serie sobre su vida, la cual será protagonizada por Pablo Montero, sin embargo, meses antes, Netflix y Caracol habían iniciado ya las grabaciones de su propia bioserie, con Jaime Camil en el rol principal.

Ahora, estas dos producciones están en marcha y ya se han dado conocer las primeras imágenes de cómo lucen los protagonistas caracterizados como Vicente Fernández, al grado que los fans del intérprete de “Mujeres divinas” se han preguntado quién se parece más a su ídolo, pues ambos lucen casi idénticos.

La imagen de Jaime Camil como Vicente Fernández ya se había revelado hace varias semanas, pero en las últimas horas se filtró la primera foto de Pablo Montero como el “Charro de Huentitán”, levantando revuelo entre los internautas, y aquí te las mostramos para que decidas quién se parece más.

Cabe señalar que meses antes del fallecimiento de Vicente Fernández, Netflix anunció la realización de una bioserie sobre el cantante, la cual cuenta con la aprobación de la familia Fernández, y llevará por nombre “El Rey”, cuyas grabaciones ya están avanzadas, con Jaime Camil en el papel principal.

Fue el propio actor quien compartió en redes sociales cómo lucía caracterizado como Vicente Fernández para esta serie, mostrándose muy emocionado y agradecido por tener la oportunidad de llevar a la pantalla chica la vida del ídolo de la canción ranchera, presumiendo el enorme parecido que tenía con él.

Luego de la muerte del “Charro de Huentitán”, Televisa no se quiso quedar atrás y anunció que también realizaría una serie biográfica de Vicente Fernández, la cual correrá a cargo de Juan Osorio y tendrá en el papel protagónico a Pablo Montero, actor y cantante que tuvo una relación muy cercana con el intérprete de “Volver, volver”.

Y sobre esta última, en horas recientes se compartió en redes sociales la primera imagen de Pablo Montero caracterizado como “Chente” mientras se encontraba en un restaurante, aunque no se sabe si fue dentro de las grabaciones o en un descanso de las mismas.

El parecido entre Pablo Montero y Vicente Fernández levantó revuelo entre los usuarios de Instagram, quienes comenzaron a compararlo con Jaime Camil y se levantó el debate de quién se parecía más al afamado cantante de la música popular mexicana.

“Siento que se parece más a Malverde“, “Pero no entiendo, ¿el que iba a representar a ‘Chente’ no era Jaime Camil? ¿O esta es otra producción?”, “Veo que se parece más Pablo Montero que Jaime Camil, aunque habría que oír lo de la cantada, a ver quién lo hace mejor“, “La producción de Netflix se ve que tiene más lana”, “Pablo Montero no se parece a Vicente Fernández, y tampoco canta como él”, “se ve igualito a Vicente Fernández y desde un principio pensé que era él”, “Está mejor Jaime Camil”, “Es igualito”, “Me gusta más Jaime Camil”.

