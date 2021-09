Pablo Montero causa revuelo al secar sus ‘cosas’ con una secadora en La casa de los famosos

En “La casa de los famosos” los participantes dejan salir sus verdaderos “yo” y las, a veces, extrañas maneras de hacer las cosas, como en esta ocasión, en la que Pablo Montero causó revuelo entre los televidentes al utilizar una secadora y no precisamente para utilizar en el pelo mojado.

El actor y cantante ya había sido expuesto por sus compañeros del reality show de Telemundo por sus malos hábitos de higiene al dejar siempre sucio el baño después de utilizarlo y ahora volvió a sorprender al secar sus “cosas” con una secadora para cabello.

Las imágenes causaron revuelo pues nadie se imaginaba que Pablo Montero tendría esa peculiar práctica de secar sus partes íntimas con este artefacto para pelo, por lo que no cabe duda que el cantante dejó a todos sorprendidos en “La casa de los famosos”.

En las imágenes captadas por las cámaras situadas dentro de “La casa de los famosos” se observa a Pablo Montero con una toalla en la cabeza y una más amarrada a la cintura, saliendo de bañarse, y en determinado momento agarró una secadora pero no para usarla en la cabeza, como normalmente ocurre, sino para secar sus “cosas”.

La situación causó controversia porque después de utilizar el artefacto, el cantante lo deja en un mueble y Alicia Machado lo agarra sin ningún problema para secarse el cabello como si nada mientras le da un ataque de risa ante la extraña práctica de su compañero.

El breve video fue compartido por la cuenta de Instagram de “Suelta la sopa” donde desató cientos de comentarios entre los internautas, algunos de los cuales coincidieron en que ellos también utilizan la secadora para sus partes íntimas, como Pablo Montero.

“A la Alicia le vale todo, no tiene filtro, es la más real”, “Asco de programa”, “La gente se aterra como si fuera el único en el mundo que tiene…”, “Alicia le debería de ayudar”, “¡Cómo me hace reír Alicia”, “Pues tiene h$%&#, que se los seque”, “Nunca había visto esta secada , lo que uno ve en esta casa”, “Yo también lo hago”, “Se está secando la larga cabellera que tiene ahí”, “Apoyemos a Alicia y a Pablo... la casa sin ella no será lo mismo”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Lo cierto es que aunque Pablo Montero ha estado en el ojo del huracán en “La casa de los famosos”, es uno de los favoritos de los televidentes y por ello permanece en el reality sin sufrir demasiado, a diferencia de otros que suelen estar nominados cada semana.

Este lunes, los nominados para salir de “La casa de los famosos” son Alicia Machado, Jorge Aravena, Cristina Eustace y Christian de la Campa, quienes deben ser salvados por el público pero uno de ellos se despedirá del reality show de Telemundo.

