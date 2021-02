¿Osvaldo se va por culpa de Adriana en MasterChef México?

Tras la salida de Osvaldo de MasterChef México, programa que se transmite por TV Azteca, el pasado viernes 29 de enero, muchos televidentes se han mostrado inconformes, por lo que algunos han culpado directamente a Adriana, de quien además el propio Osvaldo está enamorado. ¿Será que Adriana podría haberse aprovechado de la situación?

Podría ser; sin embargo, es un hecho que fue Osvaldo quien cometió el error de no escuchar las instrucciones y órdenes de Adriana cuando junto con José Luis, cocinaban para un grupo de adultos mayores mientras los tres estaban en el equipo azul y se disputaban la mayoría de votos en el reality show culinario más visto de la televisión mexicana.

Lee también: Aracely Arámbula estaría en MasterChef como Anette Michel

Pero fue su equipo, el azul, quien incumplió con agregar el postre en cada canastilla de comida, pues sólo cinco de éstas llevaban el deseado postre y aún así, tuvieron un voto por uno de los comensales, quien dijo que aunque no le hubiera tocado postre, él estaba satisfecho por el sazón de los cocineros.

Y es que, fue la propia Adriana quien asumió la responsabilidad de que por el hecho de ser amiga de Osvaldo y José Luis, no supo liderear el equipo o bien, no pudo contra la necedad de Osvaldo de querer hacer las cosas a su manera; lo que los llevó como equipo a tener un fracaso ante los jueces y por supuesto, ante la tele audiencia.

Además del regaño de los chefs Betty Vásquez, Adrián Herrera y José Ramón Castillo, quienes les han hecho ver en varias ocasiones que su misión no es ir propiamente a hacer amistades, sino a ganar el premio como el mejor cocinero de México.

Sin embargo, esta vez, no fue visto así por ambos participantes, quienes además levantaron todo tipo de sospecha entre los televidentes, aunque a decir verdad no habría por qué levantar sospechas donde no las hay; pues ¡todo está más claro que el agua!

Lee también: En camisón Galilea Montijo enseñó de más

La necedad de Osvaldo fue el verdadero motivo de su salida, pues fue por sus malas acciones que su equipo perdió puntos en el reto para subir al balcón que se disputaban tres equipos. Incluso, aunque en el reto de eliminación hizo uno de los mejores platillos, su acción equivocada, fue lo que en realidad determinó su salida.

El reality show conducido por Anette Michel, sólo tiene ocho participantes de 16 que entraron, así que las cosas se pondrán cada vez más difíciles, por lo que cada uno de ellos tendrá que ver por sí mismos y evitar los lazos de amistad en la medida de lo posible.