Oscuro Deseo 2 de Netflix ya tiene fecha de estreno para 2022

Un nuevo capítulo está por ocurrir en las vidas de Alma Solares y Darío Guerra, quienes han puesto a temblar a todos en "Oscuro Deseo", la serie de Netflix que dio mucho de qué hablar en el 2020, cuando se estrenó la primera temporada de 18 episodios y con la que Maite Perroni y Alejandro Speitzer y "Oscuro Deseo 2" está por llegar a la pantalla chica del gigante del streaming en 2022.

Iniciando el mes de febrero, el día 2, será cuando "Oscuro Deseo 2", vuelva a llenar la pantalla de Netflix, con las participaciones protagónicas de Maite Perroni, Alejandro Speitzer, Jorge Poza, Regina Pavón, Erik Hayser entre otros.

La serie de tinte thriller policiaco, volverá a mantener al filo del asiento (o del sofá) a millones de espectadores, quienes parecen estar muy contentos con el giro de 360 grados que Maite Perroni le ha dado a su carrera como actriz respecto a los personajes rosas con los que el público estaba acostumbrado a verla.

Incluso, su participación en la serie de Amazon Prime Video "El Juego de las Llaves" en sus dos temporadas, confirman lo dicho. Y es que, a decir verdad resulta asombroso ver a la actriz de telenovelas como "El Triunfo del Amor" (2020-2011) de Televisa, hacer este tipo de personajes tan llenos de erotismo.

Por su parte, la historia de amor clandestina que tiene con Darío Guerra (Alejandro Speitzer) -un guapo joven que es muchos años menor que la abogada Alma Solares (Maite Perroni) y que podría ser su hijo-, es el punto central de la historia.

Los protagonistas de la serie ya han comenzado a compartir en sus cuentas de Instagram que será el 2 de febrero de 2022 cuando "Oscuro Deseo 2" llegue a las pantallas de Netflix, así como actores de la talla de Regina Pavón, quien interpreta a Zoe Solares -hija de Alma y Leonardo Solares- y Erik Hayser, quien interpreta al misterioso Esteban Solares.

Por otro lado, sin haber todavía un tráiler oficial de la segunda temporada de "Oscuro Deseo", la cuenta oficial de YouTube de Netflix Latinoamérica, ha compartido recientemente las aventuras de una velada navideña entre los principales actores de la serie que ha titulado como "El recalentado: especial navideño de Oscuro Deseo".

No obstante, los fanáticos del thriller policiaco, ya han dejado ver su emoción por poder ver la segunda temporada de la serie de Netflix con comentarios como: "El intercambio de spoilers fue mi parte favorita", del propio Netflix.

O "A veces, cuando estamos aburridos, solo queremos que pase el tiempo. No mires el reloj y pierdas el tiempo, haz lo que hace. Sigue adelante", "Ya esperando él tráiler!", "Netflix Latinoamérica. Se ve que va a estar la Serie mucho más interesante y parecer que con algún personaje nuevo. Esperemos que la trama nos termine de explicar muchas cosas que quedaron en el aire. Esperemos que se estrene pronto. Saludos desde España".

