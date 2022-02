Operación Marea Negra: un viaje sin salida a bordo de un narcosubmarino

Supervivencia, desesperación, angustia y épica en un viaje sin retorno a bordo de un semisumergible que lucha contra el océano. Así es “Operación Marea Negra”, la serie que se estrena el próximo viernes en Amazon Prime Vídeo con el español Álex González en la piel del piloto del primer narcosubmarino que cruzó el Atlántico.

Con la firma de Daniel Calparsoro, esta miniserie se inspira en un caso real sucedido en 2019, cuando un semisumergible de construcción artesanal consiguió por primera vez (que se tenga constancia) cruzar de América a Europa.

Dentro llevaba más de 3.000 kilos de cocaína y tres personas que sufrieron todo tipo de inclemencias, sobre todo meteorológicas, y que tuvieron que acabar hundiendo el submarino frente a las costas de Galicia (noroeste de España) para tratar -sin éxito- de escapar de las autoridades.

Lee también: Tom Holland y Antonio Banderas triunfan en los cines de EEUU con Uncharted

A los mandos de la nave iba un gallego, ex campeón de boxeo amateur, que en la serie se llama Nando y que interpreta Álex González.

Son cuatro episodios que “muestran cómo poco a poco su vida se va oscureciendo”, conforme el joven ingenuo y lleno de sueños frustrados "comienza a estar en contacto con energías más oscuras”, cuenta a Efe González, unas horas antes de que la serie celebre su premier en un cine de Madrid.

Lee también: Antonio Banderas defiende postura de egos tras Competencia Oficial

Sin embargo, lejos de ser “una víctima”, Nando fue construido bajo la premisa de ser “un hombre responsable que, para bien y para mal, toma la decisión de hacer lo que hace”. “En este universo no puede haber víctimas ni verdugos, sino gente responsable de lo que hace, especialmente Nando”, explica el actor. De lo que sí se han alejado, añade, es de hacer cualquier tipo de apología al narcotráfico.

“Esta serie cuenta muy bien narrativamente la hazaña de traer esta embarcación hecha de manera artesanal, de atravesar 9.000 kilómetros, los 3.000 del Amazonas y 6.000 del océano Atlántico, sorteando a la DEA, a la Guardia Civil. Se cuenta la hazaña, pero se enmarca muy bien que eso no está bien y que los verdaderos héroes de la serie son los guardias civiles que interceptaron la embarcación y consiguieron que esa droga no fuera entregada”, apunta.

“Operación Marea Negra” es una coproducción entre España y Portugal y cuenta con un reparto integrado por artistas de ambos países y también de Latinoamérica. Entre ellos están Nerea Barros ("La isla mínima"), Nuno Lopes ("White Lines"), Miquel Insua ("La Unidad"), Luis Zahera ("El Reino"), Xosé Barato ("Alba") o Carles Francino ("Las chicas del cable").

El colombiano David Trejos ("Perdida") y el brasileño Leandro Firmino ("Ciudad de Dios") son los dos tripulantes que acompañan a Nando en el semisumergible, empujados por circunstancias personales relacionadas con el entorno de pobreza y narcotráfico en el que viven.

Firmino es Walter, “un padre que se preocupa mucho por su familia y que se ve obligado a participar en la misión por sus conocimientos de mecánica, presionado por ganar dinero para su familia”, cuenta a Efe el actor brasileño.

Y Trejos interpreta a Angelito, el “típico del narco fuerte, intenso, de armas, que no le preocupa nada más que estar consiguiendo dinero y estar dentro del estatus de la organización, manejar los hilos”, pero que, conforme el viaje avanza, “se va convirtiendo en un niño bastante frágil”, explica a Efe el colombiano.

“Pasa mucho en Latinoamérica y en el mundo del narcotráfico, estas personas que realmente no querían estar y que por circunstancias terminan siendo criminales y objeto de manipulación por quienes realmente son los criminales”, apunta.

En la parte del narco español está Gema, prima de Nando, una mujer que "ha crecido en una familia de narcos, que es una empresa de transportes, y ha mamado eso desde pequeña, es algo muy profundo y es parte de una tradición", detalla a Efe Nerea Barros.

Ella será quien introduzca a Nando en el negocio, pese a las reticencias de su entrenador de boxeo, interpretado por Luis Zahera, quienes tienen "una relación paternofilial", explica a Efe el actor. EFE

Con información de Paula Escalada Medrano TELEVISIÓN SERIES / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!