Omar Chaparro humilla a Itatí Cantoral en ¿Quién es la máscara?

Fue el 11 de diciembre pero del año 2016 cuando Itatí Cantoral vivió un momento muy bochornoso. La actriz cantó 'La Guadalupana' durante las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo para millones de fieles, sin embargo, la interpretación de Itatí no fue del agrado, pues la actriz fue severamente criticada, ya que muchos aseguraron que la protaagonista de la novela La mexicana y el güero estaba ebria.

Itatí estuvo en el ojo del huracán por mucho tiempo.La actriz lucío un vestido verde y fue acompañada de mariachi. Pese a que la actriz dejó atrás ese bochornoso momento, muchos de los usuarios no dudan de recordarlo cuando se acerca esta fecha, que dejó huella en los mexicanos.

Lee también: Elenco de Soy tu Dueña con filtro de bebés, ¡qué ternura!

"¿Cómo voy a ir a tomar a una iglesia? Me parece una cosa estúpida y cantarle las ‘Mañanitas’ a la Virgen. Creo que no canté bien, estuvo mal hecho porque no teníamos dónde ensayar y bueno, entre mi fe y así, no lo debí haber hecho públicamente, pero no hay nada que pueda decir que estaba tomada”, aseguró la actriz tras constantes ataques.

El pasado domingo, Itatí Cantoral, fue invitada al programa ¿Quién es la máscara?, conducido por Omar Chaparro. Durante un espacio del programa, Chaparro no dudó en revivir la polémica en la que estuvo involucrada la actriz que interpretó a Soraya Montenegro en la telenovela María, la del barrio.

¿Nunca te invitaron a participar aquí?", preguntó Chaparro a Itatí. A lo que ella respondió: "No, porque hubiera ganado"

"Sabes qué? seguramente hubieras ganado pero también te hubiéramos descubierto, porque si hubieras cantado La Guadalupana, mira devolada", añadió el conductor. A lo que Itatí no dudó en cantar "La Guadalupana" para dejar claro que no le molesta que le recuerden aquel momento.

La actriz causó risas entre sus compañeros y el público al recordar que fue protagonista de está importante celebración de los mexicanos.

Otro de los momentos que más llamó la atención del público de ¿Quién es la máscara? fue cuando la actriz descubrió que su ex pareja, Eduardo Santamarina estaba detrás de la máscara de un Oso Polar. “A mí me parece que sí es cantante, pero por como se mueve creo que también es bailarín. Ya sé quién es, Eduardo Santamarina, y trae a los gemelos adentro”, dijo la actriz.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ