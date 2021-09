Olivia Rodrigo, la debutante que se impuso a Justin Bieber en los MTV VMA

Olivia Rodrigo se convirtió en la nueva sensación de la música al triunfar en tres categorías de los premios MTV VMA superando a Justin Bieber, en una gala presencial que se vivió después de la pandemia de covid-19.

Catapultada a la fama en redes sociales, Olivia Rodrigo causó sensación al ser la debutante que se impuso a una estrella mundial como Justin Bieber, quien ganó en las categorías de Mejor artista y Pop, junto con Daniel Caesar y Giveon.

Olivia Rodrigo se alzó con la victoria en Nueva artista, canción de año y actuación “push” durante la entrega de premios que se realizó en el Barclays Center de Brooklyn, el cual registró un lleno debido a la expectativa de los fans de ver a sus artistas en vivo.

Madonna fue la encargada de inaugurar el espectáculo haciendo un homenaje a los 40 años de la MTV y a su propia carrera, que se han entrecruzado en muchas ocasiones, y ataviada con un “body” estilo dominatrix a sus 63 años, dijo de la MTV: “Cambió mi vida, cambió el mundo y creó una nueva forma de arte entera”.

La noche prosiguió con espectaculares actuaciones bajo la atenta mirada de un enorme astronauta -símbolo de los premios- que custodiaba el escenario, entre ellas la de Bieber, que sorprendió luciendo unos pantalones y chaqueta anchísimos y ocultándose bajo una capucha tras seis años de ausencia.

La jovencísima Olivia Rodrigo, que concluyó su tema pop-punk “Good 4 You” rompiendo el objetivo de una cámara con un golpe de micrófono, aseguró que este es el año “más mágico” de su vida y dedicó sus premios a “todas las chicas que escriben canciones en el suelo de sus habitaciones”.

Por su parte, Lil Nas X causó sensación en la alfombra roja con un vestido lila largo recubierto de lentejuelas y sobre el escenario deslumbró quitándose capas hasta quedarse en unos bóxers de purpurina, interpretando “Industry Baby” junto a Jack Harlow y después su premiado “Montero (Call me by your name)”.

El cantante, que fue el primer rapero abiertamente homosexual en alcanzar la fama, tuvo que esperar hasta el último minuto de la noche para declararse ganador del videoclip del año -premio al que suma los de mejor dirección y efectos visuales-, pero lo saboreó desde el primer segundo, exclamando: “¡Gracias a la agenda gay!”.

Una de las más aclamadas, Billie Eilish, se llevó dos estatuillas: la de mejor vídeo latino por su colaboración “Lo vas a olvidar”, con Rosalía, y la de “vídeo para el bien” por su canción "Your Power", sobre las conductas sexuales inapropiadas. “Tenemos que proteger a nuestras mujeres jóvenes a toda costa”, declaró.

La música latina, pese a que el premio de esa categoría no se presentó en la gala sino que fue publicado posteriormente, tuvo cabida con animadas presentaciones de Camila Cabello; Shawn Mendes y Tainy; y Ozuna, que dedicó su divertido “La Funka”, rodeado de peluches, a Puerto Rico y República Dominicana.

Entre otros premios destacados estuvo el novedoso Icono Global de EU” que fue otorgado a los rockeros Foo Fighters: “Hemos sido una banda 26 años y está muy bien, pero queremos dar las gracias a toda la gente de MTV de ayer y hoy”, dijo emocionado Dabe Grohl, su “frontman”, tras dejar la guitarra en el suelo.

Uno de los momentos más sensuales lo protagonizó la maestra de ceremonias, Doja Cat, ganadora de la mejor colaboración por “Kiss Me More” junto a SZA, que cantó algunos de sus éxitos suspendida en el aire, con su figura enmarcada por las luces y el humo.

Justin Bieber, que contaba con siete nominaciones, se fue solo con dos “astronautas”, pero la noche fue más decepcionante para la rapera Megan Thee Stallion, que tenía las mismas papeletas y se fue de vacío pese a la polémica suscitada por su provocativo tema “WAP”, con Cardi B .

