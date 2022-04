'Nunca quise casarme con él'; la última humillación de Jada Pinkett a Will Smith

Aunque Jada Pinkett-Smith no se mostró enojada con Will Smith por haberla defendido en la gala del Óscar y haberle dado tremenda cachetada a Chris Rock , desearía que su esposo no hubiese reaccionado con violencia, lo dejó ver en sus primeras declaraciones, sin embargo, ante estás declaraciones se recordó la última humillación que Pinkett le hizo al protagonista de Soy Leyenda.

A poco más de 15 días de que Will Smith le diera tremendo bofetón al actor Chris Rock que le costó el veto de la Academia, el nombre de su esposa ha acaparado titulares por considerar que la estrella del cine exageróm por lo que recientemente se revivió una entrevista que concedió Jada Pinkett hace cuatro años en donde habló sobre cómo comenzó su relación con el actor estadounidense, en donde aseguró que ella nunca quiso casarse con él.

Fue durante una episodio del programa ‘Red Table Talk’ en octubre del 2018 donde Jada habló de cómo había llegado a casarse con Will Smith Will, señalando que ella no se quería casar con él pero que la presionaron demasiado y al verse entre la espada y la pared, pues había quedado embarazada accidentalmente se vio obligada a contraer matrimonio.

“Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada”, declaró Jada en su momento. La esposa de Will Smith además aseguró que ella estaba muy molesta por haberse casado con el actor y que la boda había sido horrible.

Cabe señalar que recientemente Jada Pinkett, reapareció en un evento público sin Will Smith para la inauguración del Centro de Artes Escénicas Rhimes en Los Ángeles, California, reportó Daily Mail. Ésta es la primera vez que es captada luego del incidente en la pasada entrega de los Premios de la Academia de Hollywood tras un chiste sobre su alopecia.

La ganadora del premio Emmy, de 50 años, lució un vestido dorado sin tirantes que resaltó sus brazo tonificados y que acompañó con unos pendientes a juego. Más tarde, utilizó una bata blanca mientras observaba el desarrollo de la gala.

El evento del sábado por la noche celebró la apertura del último proyecto de la productora de la serie Bridgerton, Shonda Rhimes.

La nueva instalación incluye un estudio de danza aérea que lleva el nombre de Jada y Will Smith y está abierta a estudiantes de 8 años en adelante, así como para la enseñanza de Ballet, Contemporáneo, Jazz, Hip Hop, Africano, Dunham, Claqué y Teatro Musical.

La semana pasada, la Academia prohibió a la estrella de King Richard: Una Familia Ganadora asistir a la gala del Óscar en los próximos 10 años, aunque podrá conservar su galardón a Mejor Actor.

