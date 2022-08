"Noticia de un Secuestro" de Gabriel García Márquez, llega a la televisión

La serie "Noticia de un Secuestro", basada en el libro homónimo del Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez y que narra la ordalía (tortura) de un grupo de personas secuestradas en Colombia por la organización del narcotraficante Pablo Escobar, se estrena este viernes en la plataforma de streaming en directo Prime Video.

El tráiler de la serie, lanzado en julio por el servicio de "streaming" de Amazon, permite vislumbrar el drama en torno al secuestro de 10 figuras públicas en el contexto de la decisión del Gobierno colombiano de extraditar capos del narcotráfico a Estados Unidos, y los esfuerzos de los familiares de las víctimas por lograr la liberación de los cautivos.

"Uno de los libros más impactantes del escritor colombiano Gabriel García Márquez llega a Amazon Prime Video. Basado en una historia real sobre el secuestro de un grupo de destacadas figuras colombianas en la época de los años 90", indicó Amazon al dar a conocer el tráiler.

Lee también: Tras dos protagónicos seguidos, Matías Novoa está en el mejor momento de su carrera

La producción de 6 episodios, que estará disponible en la plataforma a partir del 12 de agosto en 240 países, incluyendo a Estados Unidos, es dirigida por el chileno Andrés Wood, quien también participa en la producción ejecutiva.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

En una entrevista reciente con el periódico Los Angeles Times, Rodrigo García dijo que la idea de hacer una película basada en el libro surgió cuando aún vivía su padre, quien estuvo de acuerdo. Sin embargo, el proyecto no prosperó, en parte por la dificultad de obtener un guión que abarcara todos los aspectos necesarios.

"Hace dos años, el auge de las plataformas y la oportunidad de hacer este tipo de cosas en las horas que fueran necesarias, en el lugar donde debían hacerse y con actores de ese mismo lugar, nos ofreció una oportunidad que a mi mamá (Mercedes Barcha), a mi hermano (Gonzalo) y a mí nos gustó mucho", dijo García al rotativo.

A García le pareció también interesante desarrollar algo que, a diferencia de muchas otras series, no apelara a la fascinación morbosa por el "capo" de las drogas, sino que le diera voz a las víctimas del fenómeno.

La serie cuenta con las actuaciones de los colombianos Juan Pablo Raba, Cristina Umaña, Julieth Restrepo, Constanza Duque, Majida Issa y Brandon Figueredo, entre otros. EFE

Con información de EEUU TELEVISIÓN / Agencia Los Ángeles, EE.UU. / Fotografía EFE-Mauricio Dueñas Castañeda

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!