‘Nomadland’ y ‘Rocks’ lideran unos BAFTA multirraciales y con más diversidad

Las películas de las directoras Chloé Zhao y Sarah Gavron, ‘Nomadland’ y ‘Rocks’, respectivamente, recibieron siete nominaciones cada una para la 74 entrega de los premios BAFTA a lo mejor del cine británico y mundial, en una edición que será histórica pues cuatro mujeres competirán por el galardón a Mejor Dirección.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), por sus siglas en inglés) dio a conocer la lista de nominados en diversas categorías y destaca que 24 de los candidatos a llevarse un premio perteneces a etnias multirraciales.

Los premios serán entregados el 11 de abril mediante una ceremonia que se realizará sin público y será televisada desde el Royal Albert Hall de Londres. El formato será muy similar al que siguieron los Globos de Oro hace unas semanas.

Lee también: Una película de policías gana el Oso de Plata en la Berlinale

A 'Nomadland', la historia de una mujer que recorre Estados Unidos en busca de empleo, y 'Rocks', sobre un grupo de amigas en un barrio deprimido de Londres, les siguen con seis nominaciones, The Father, Mank, Minari y Promising Young Woman, mientras que The Dig y The Mauritanian tienen cinco.

Optan a mejor película Nomadland, The Father, The Mauritanian, Promising Young Woman y El juicio de los 7 de Chicago, de acuerdo con la lista difundida por los BAFTA y ya marca una tendencia en el camino por el Óscar.

Por primera vez en la historia de los premios, considerados la antesala de los Óscar de Hollywood, cuatro mujeres compiten en la categoría de mejor director o directora y tres de ellas han sido nominadas también para la sección de mejor película de habla no inglesa.

Además de Zhao y Gavron, son finalistas para el galardón a la mejor dirección Shannon Murphy (Babyteeth) y Jasmila Zbanic (Quo Vadis, Aida?), junto con Thomas Vinterberg (Another round) y Lee Isaac Chung (Minari).

Lee también: Yalitza Aparicio luce vestido Oscar de la Renta en los BAFTA

Compiten por el reconocimiento al mejor actor el veterano Anthony Hopkins (The Father), Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (La reina del blues), Adarsh Gourav (The white tiger), Tahar Rahim (The Mauritanian) y Mads Mikkelsen (Another round).

Las nominadas a mejor actriz son Frances McDormand (Nomadland), Bukky Bakray (Rocks), Radha Blank (The forty-year-old version), Vanessa Kirby (Pieces of a woman), Wunmi Mosaku (His House) y Alfre Woodard (Clemency).

En la categoría de actores y actrices de reparto figuran, entre otros, Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) y Alan Kim (Minari) y Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) y Yuh-Jung Youn (Minari).

En la categoría de mejor cinta en lengua no inglesa son candidatas Another Round, Minari, Les Misérables, Dear Comrades! y Quo Vadis, Aida?, en detrimento de la mexicana Ya no estoy aquí, que estaba incluida en la lista preliminar, pero se quedó fuera de la selección final.

El pasado junio, la Academia británica anunció que aplazaba del 14 de febrero al 11 de abril la gala de entrega de los premios para prolongar el periodo de selección por la pandemia de coronavirus, en línea con la organización de los Oscar.

Entre las novedades en esta atípica edición destaca que se ha permitido la entrada a películas lanzadas digitalmente y que se amplió la preselección para que los jueces accedieran a una mayor variedad de filmes.

En la anterior entrega de los BAFTA, en febrero de 2020, triunfó el filme 1917 de Sam Mendes, al alzarse con siete galardones, incluidos mejor película y mejor director.