“No sé si Niurka la tenía muy fea”; Laura Bozzo se niega a operarse para ser señorita

Gran controversia ha generado las declaraciones de Laura Bozzo al segurar que ella nunca se sometería a una cirugía para recuperar su virginidad, tal y como lo hizo Niruka Marcos hace un tiempo. Sin embargo, lo que más causó polémica fue que la conductora de televisión señaló si desconocía si la cubana tenía sus partes muy feas para tomar esa decisión.

“Yo no sé si Niurka Marcos la tenía muy fea, pero yo me siento que la tengo muy bien, entonces cada quien con lo suyo. Yo soy como soy, me amo como soy, amo todo mi cuerpo, mi cuerpo gracias a Dios lo conservo para mí, yo me siento bien y no me haría eso, ni loca, nada de rejuvenecimiento, no”, explicó la conductora de televisión peruana frente a diversos medios de comunicación.

Durante está misma entrevista, la reconocida presentadora peruana por su iconica frase Que pase el desgraciado, no descartó hacerse un arreglito estético en su rostro. “La cara sí, porque ya me falta Botox, un poquito por acá (al costado de su ojo)”, dijo la abogada peruana, descartando absolutamente someterse a una cirugía para volver a ser señorita como Niurka Marcos.

En la cuestión del amor, Laura Bozzo descartó la posibilidad de volverse a enamorar, pues aseguró que está mejor soltera por lo que le dice que está cerrada a este sentimiento. “No volveré a tener una relación, nunca más. No quiero ningún hombre en mi cama, ninguno, jamás”, expresó la presentadora de televisión.

Al igual que Niurka Marcos, Laura Bozzo es una de las mujeres más polémicas del medio, pues nunca tienen miedo expresar con sinceridad lo que piensan ante los cuestionamientos de los medios de comunicación ante temas o famosos que están en el ojo del huracán.

Recordemos que Laura Bozzo incursionó en la televisión con el programa Las mujeres tienen la palabra y tras su exitoso programa dde Laura en América, adquirido por Telemundo, la conductora se hizo famosa a nivel internacional. Fue en el año 2009 cuando llegó a México ganando mucho raiting con su programa Laura de todos vía Azteca América y, en el 2010, vía TV Azteca.

Dos años más tarde, en el 2011, Laura Bozzo firmó un contrato exclusivo con Televisa para conducir el programa Laura, el cual fue transmitido por El Canal de las Estrellas. Este programa fue transmitido hasta el 2016.

Para el 2020 Laura Bozzo estrena programa con nuevo formato, Laura sin Censura, el cual era producido por la fallecida Magda Rodríguez. Actualmente la conuctora de televisión regresó a la televisión con su programa totalmente renovado, Laura sin Censura, el cual se transmite por Univision Puerto Rico.