"No sabía como defenderme": Lilí Brillanti recuerda actitud déspota de Galilea Montijo

Desde el 2001 hasta el 2006 cuando Lilí Brillanti, Galilea Montijo y Héctor Sandarti se convirtieron en los conductores favoritos de la televisión tras participar en el programa Vida TV, y aunque frente a las cámaras los presentadores aparentaban llevarse muy bien tras bambalinas su relación era muy distinta, ya que recientemente salió a la luz que no todo era miel sobre hojuelas. Lilí Brillanti recuerda actitud déspota de Galilea Montijo.

Fue durante una entrevista con el programa Se lo dijo, con Miguel Díaz, que Lilí Brillanti recordó cómo fue su pasó por Vida TV y de los malentendidos y situaciones que ocurrieron con sus compañeros, especialmente con Galilea Montijo con quien tuvo algunas diferencias por su actitud déspota, pues según Brillanti a la conductora de Hoy se le subió el ego debido a que estaba teniendo mucho éxito.

“A ella se le juntaron varias cosas, el éxito de Vida TV ya siendo Galilea, ya tenía un nombre y ella venía de Ritmoson. Se hace novia de Cuauhtémoc, gana Big Brother y el carisma, belleza que tiene todo se le junto y se fue a las nubes. No sé si se le subió, pero sé que se ocupó mucho, te absorbe el trabajo”, explicó la presentadora para indicar que durante los cinco años tuvo algunas diferencias con Montijo.

“Tuvimos varios altercados. Yo le llevo tres meses de edad porque nacimos en el mismo año, hoy por hoy me siento más conocedora de muchas cosas como en aquella época y me chamaqueaban mucho y yo no sabía cómo defenderme”, expresó Brillante, sin embargo, en una ocasión la actitud déspota de Galilea Montijo se hizo muy presente hasta el punto de que la ahora conductora de Hoy la intimidó e intentó golpearla.

“Una vez, me acuerdo, llegábamos muy temprano a los ensayos de un sketch que teníamos de "Dos niñas de cuidado" y me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, en otras palabras, y que ella era una dama y yo tenía mucho miedo porque era bastante inmadura respecto a cómo te tienes que mover y defender en el medio”, dijo la conductora.

Pese a que por mucho tiempo tuvo que aguantar la actitud despóta de Galilea Montijo, Lilí Brillanti expresó que no le guarda ningún rencor a su colega. “Era como una amenaza de golpearme, ya ni me acuerdo por qué y ella tampoco se debe de acordar ya que pasaron tantas cosas buenas en su vida”.

En cuanto ha sido ha coincidido con la también actriz en alguna ocasión, Lilí Brillanti señaló que la ha visto pocas veces después de que estuvieran muy de cerca durante cinco años, pero siempre trata de saludarla.

“Ya casi no nos encontramos, pero en alguna ocasión que coincidimos en una grabación especial sí me saludó y yo siempre la saludé, a lo mejor le molestaba. Se hacía como la que no me veía, pero uno siempre hay que saludar, de uno depende ser educados”, finalizó Brillanti.

