¡No me saca nadie! Daniel Bisogno reaparece en Ventaneando

En el programa especial de cena de ‘Nochebuena’ en 'Ventaneando', Daniel Bisogno reapareció después de dos semanas de ausencia, por un supuesto castigo que los ejecutivos impusieron en contra del conductor de espectáculos, por faltarle al respecto a Javier Ceriani, del programa ‘Chisme No Like’.

En la emisión del 24 de diciembre, Daniel Bisogno sorprendió al aparecer en la transmisión en vivo de 'Ventaneando', en compañía de los conductores habituales Pati Chapoy, Pedro Sola y Linet Puente, junto a los invitados especiales Aída Cueva, Margarita Gralia y su esposo Ariel Blanco.

El conductor junto con todo el equipo de ‘Ventaneando’, estuvieron cenando romeritos y pavo navideño, mientras platicaban con los invitados sobre anécdotas y lo atípico que fue el 2020 por el tema del virus de Covid.

Lee también: Daniel Bisogno habría sido denunciado por conductas indebidas

Fue entonces cuando a mitad del programa, Pedrito Sola comenzó a contar una historia sobre su padre, el cual fue un refugiado español que llegó a México para quedarse a vivir para siempre, a lo que Pati Chapoy dijo: ‘como Daniel, que decidió quedarse aquí’.

Ante el comentario de Pati Chapoy, el conductor Daniel Bisogno respondió: ‘Exactamente, nací aquí, y aquí me quedo, para que me muera’. Aunque fue más una indirecta de lo tanto que se ha dicho en torno al comunicador.‘Llegaste a Azteca y te quedaste’, le dijo Pedro Sola sobre su papel como locutor, actor y conductor en la televisora del Ajusco, a lo que Bisogno respondió: ‘Para siempre, y no me va a sacar nadie’. Incluso Linet Puente, bromeó diciendo que todos los días el periodista de espectáculos se lleva su silla a casa.

Pati Chapoy le preguntó a Daniel Bisgno como a los demás conductores e invitados, sobre qué era lo que rescataban del 2020, a lo que él respondió que no tenía nada que decir: ‘fue un año espantoso’, exclamó.

“Ha sido un momento de reflexión para todos, para todo mundo, reencontrarse con uno mismo, que a veces no puede ser muy agradable o puede ser muy agradable, todo depende, pero creo que sí, la reflexión de decir estamos, hoy estamos mañana quién sabe, hay que gozar plenamente el presente, es lo único que tenemos, y gozarlo día a día, porque no hay mejor futuro que un buen presente”, expresó.

Al final del programa, cada uno brindó y externó su deseo para el 2021, Daniel Bisogno volvió a instir que no tenía nada que decir, sin embargo, el conductor manifestó que era momento de cambiar de chip porque ha sido un mal año para todos, y que tratará de ver las cosas con mejores ojos, así como ser más feliz, porque la felicidad está dentro de uno mismo y no afuera.

Aunque muchos seguidores aseguraron de que el programa especial de ‘Nochebuena’ fue una grabación anticipada, es decir, que fue antes o en los días cercanos al castigo de Daniel Bisogno, debido a que mencionaron que Pati Chapoy estaba en la playa vacacionando a la hora en que se transmitía la emisión.

Sin embargo, aunque Daniel Bisogno haya reaparecido, aún no es completamente seguro que su regreso sea un hecho, ya que no ha ofrecido una disculpa pública por su agresión, como los ejecutivos esperaban, además de que se ha dicho que ya está buscando trabajo en otra televisora. Todo se disipará en estos días o hasta el próximo año, ya que es uno de los conductores más influyentes del mundo del espectáculo.