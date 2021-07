“No me arrepiento”: Anette Michel se sincera sobre su salida de TV Azteca

Tras terminar su relación laboral de más de 20 años con TV Azteca, Anette Michel reconoció que ha sido una de las mejores decisiones de su vida y que, aunque no fue fácil, no se arrepiente de nada pues era algo que sentía tenía que hacer en algún momento.

La actriz, quien debutará muy pronto en telenovelas de Televisa con “Volverte a ver“, visitó el foro del programa “¡Cuéntamelo ya!“, donde se sinceró sobre su salida de TV Azteca y habló si fue complicado o no el haber tomado la determinación de irse tras desarrollar prácticamente toda su carrera en esa empresa.

En la entrevista, Anette Michel fue cuestionada sobre su llegada a la televisora de San Ángel, lo cual la tiene muy emocionada, y sobre sus nuevos proyectos televisivos, aunque también le preguntaron si fue difícil dejar la que fue su casa durante más de dos décadas.

Lee también: Ernesto Laguardia y Anette Michel se encuentran en su regreso a las telenovelas en Volverte a ver

“No me arrepiento ni por medio segundo“, respondió tajante la actriz tapatía ante la cuestión realizada por las conductoras de “¡Cuéntamelo ya!“, aunque admitió que no fue fácil, “fíjate que sí, (fue) muy complicado pero creo que era lo que se tenía que hacer, lo que quería hacer, y pues bueno, uno tiene que seguir sus sueños“.

Anette Michel dijo que ahora está muy contenta pues inicia un nuevo proyecto en Televisa, que representa su regreso a las telenovelas, algo que fue determinante en su decisión para salir de TV Azteca, donde se había encasillado como presentadora de televisión en el reality de cocina MasterChef México. Mira lo que dijo a partir del minuto 4.

“Aquí estoy y muy contenta, inicio muy pronto un nuevo proyecto, regreso a la actuación, que ya lo extrañaba no saben cuánto, entonces por eso estoy acá“, comentó la histrionisa mexicana, adelantando un poco sobre su participación en “Volverte a ver“, la cual comenzará grabaciones la próxima semana.

Anette Michel no pudo ocultar la emoción que le da retornar a los foros de grabación con un melodrama pues desde 2018 no participaba en una telenovela; la última vez fue en “3 familias”, en TV Azteca, para después enfocarse de lleno en la conducción de programas.

Lee también: Con tremendo escotazo y en body, Chiquis Rivera se alista para los Premios Juventud

“Estoy muy contenta, me siento como si fuera mi primer proyecto, tal cual, estoy con esa misma ansiedad, nervios, entusiasmo, sueños, me pasa mucho eso en este momento, estoy muy, muy contenta, y precisamente de empezar con el señor Ignacio Sada, que es un encanto de productor, todo su equipo es muy amoroso, me han hecho sentir como si yo llevara aquí una cantidad de años que para qué te cuento“, sostuvo la presentadora de televisión.

Antes de “amarrar” su participación en “Volverte a ver”, Anette Michel estuvo como invitada en algunos programas de Televisa y aceptó gustosa cubrir a Galilea Montijo durante una semana en el matutino “Hoy”, donde dejó un muy buen sabor de boca a los televidentes, algo que sin duda impulsó su llegada a la nueva telenovela de Ignacio Sada.

Síguenos en