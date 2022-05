Niurka se disculpa por llamar ‘gorda y fea’ a Adamari López en La casa de los famosos

La segunda temporada de “La casa de los famosos” está dando mucho de qué hablar, sobre todo Niurka Marcos, quien es una integrante de este reality show de Telemundo y que ha demostrado saber jugar sus cartas para mantener la atención de la audiencia.

Independientemente de sus encontronazos con Laura Bozzo, la vedette cubana también ha tenido sus momentos con otros participantes del programa, entre ellos, Toni Costa, ex pareja de Adamari López, a quien Niurka se le ocurrió llamar “gorda y fea”.

Esos comentarios no fueron del agrado del bailarín español quien se dio su tiempo para hacérselo saber a la cubana, a quien no le quedó de otra más que disculparse con él y explicarle por qué fue que lo dijo, poniéndole más picante a “La casa de los famosos”.

Lee también: Laura Bozzo hace llorar a Niurka Marcos en La Casa de los Famosos

Así surgió su comentario

Todo comenzó cuando Niurka cuestionó a Toni Costa sobre quién había sido el que decidió terminar la relación entre él y la conductora de televisión, pregunta a la que el bailarín contestó y abrió su corazón contando por primera vez su versión de la historia.

El bailarín contó que fue Adamari López quien decidió cortar el vínculo que los mantenía unidos y que la pasó muy mal durante un tiempo, incluso cayendo en depresión, sobre todo después de los rumores que se soltaron en los que se hablaba de su supuesta preferencia sexual y que la puertorriqueña no salió a desmentirlos para apoyarlo.

Lee también: Niurka Marcos y Laura Bozzo se enfrentan por Irina Baeva en La Casa de Los Famosos

Lo anterior fue suficiente para que la vedette diera su opinión: “Hay momentos en que sí hay que hablar, con la pena. Yo quiero mucho a Adamari, la acabo de ver y me enterneció muchísimo, está preciosa, pero esos son errores del pasado. Hay que defender a la familia, para bien del niño”, mencionó la actriz, para posteriormente referirse con algunos adjetivos a Adamari López.

“Hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada, gorda y ojerosa. Yo me acuerdo cuando la veía en los programas, yo no sé qué pero se engordó horrible… Ahora está preciosa y está iluminada, o sea, está coqueta”, agregó la cubana.

En ese momento, Toni Costa no quiso comentar nada enfrente de todos, pero posteriormente se reunió en privado con Niurka para decirle que no le había gustado cómo se había expresado de la madre de su hija, por lo que la cubana defendió su punto pero le ofreció disculpas.

“A veces soy juguetona cuando digo ‘estaba gorda, parecía una paleta payaso’ y a lo mejor lo hago con intención de que la gente se ría… Lo que me importa de tu conversación es que no andes mirando si te defiende o no, sino que tú haces lo correcto. Te felicito y ¿qué crees? Mira con qué felicidad te digo me perdonas, ¿me perdonas?”, dijo Niurka, obteniendo una respuesta positiva.

Síguenos en