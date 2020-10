Niurka pasa tremendo susto ¡sufre embarazosa caída en plena entrevista!

La polémica vedette cubana Niurka Marcos, protagonizó la mañana de este lunes un incidente durante entrevista para varios medios de comunicación nacionales, mismo que la ex esposa de Juan Osorio tomó con humor.

Y tras haber abordado temas como la belleza que posee y la forma en que se cuida, cuando tocó el turno al programa 'Hoy' de entrevisarla, el reportero Diego Barrios le hacía referencia a que la cantante Sabrina había confesado que se había hecho más de 50 cirugías, por lo que le preguntó a Niurka cuántas se había hecho ella.

Sorprendentemente, la cubana contestó muy tranquila diciendo: "No, yo no tengo ninguna cirugía: todo lo ¡ay!..." mientras que fue interrumpida por el tremendo susto de haberse caído de la silla en la que apenas se iba a sentar.

Por lo que quienes estaban alrededor la polémica actriz, inmediatamente la ayudaron a levantarse y en cuanto la levantaron inmediatamente Niurka le dijo a uno de los que la acompañaban: "Me lo dijiste". Acto seguido, Niurka tomó con humor el incidente y hasta pidió las imágenes al reportero para compartirlas en Tik Tok, plataforma que está de moda entre las celebridades.

"¡Por favor, el Tik Tok ese me lo mandas!" mientras reía a carcajadas, mientras el reportero le dice: "Yo te lo grabo y te lo mando, te lo juro".

"¿No viste mi cara?, así de [haciendo un gesto de susto] mientras le decía al comunicador: ¡Me lo tienes que mandar para que yo los suba a mis Tik Tok".

Y para dar más detalles sobre la silla de de la que se cayó, la cubana explicó que ya le habían advertido sobre que la silla no era segura para sentarse y aún así ella lo hizo.

"Oye, es que me dijeron que tenía tres patas [la silla], que tuviera cuidado y yo de necia me senté en la p***a silla, ahora bien concentrada voy a controlar a la silla ¡porque a mí nadie me reta ca***n! y agregó: "¡La p***a silla ahora tiene que aguantar el c***o mío!", por lo que los presentes rieron a carcajadas junto con la controvertida cubana.

Y pasado el incidente, volvieron al tema central de la entrevista que era hablar sobre las cirugías que se había hecho.

"No, yo no. Yo nadamás lo que ustedes saben, mis t***s porque no tenía, mi semi lipeptomía porque me quitaron una cicatriz enorme".

Aunque Niurka también se dirigió a su acompañante haciendo referencia a que había muchas otras (artistas) que tenían que reconstruirlas todas completamente porque no eran muy agraciadas.

"¿Verdad que hay otras que hay que reconstruirlas porque son feas como la chi***da?" a lo que éste contesta: "Sí, claro".

Mientras que el reportero le pedía que diera un ejemplo con todo y nombre y sin dudarlo Niurka hizo referencia a Lucía Méndez quien dijo, era muy bella en su juventud, pero no sabía qué le había pasado, lo que volvió a arrancar las carcajadas de los presentes.

Sin duda, Niurka Marcos es todo un personaje, que divirte con su buen humor y ocurrencias de forma muy espontánea, así, como es ella y como dice el dicho "Genio y figura hasta la sepultura".

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.