Niurka Marcos y Laura Bozzo se enfrentan por Irina Baeva en La Casa de Los Famosos

Luego de que Niurka Marcos y Laura Bozzo fumaran la pipa de la paz tras los dimes y diretes, nuevamente las famosas se enfrentaron en La Casa de los Famosos. En esta ocasión fue Irina Baeva la causante de está nueva discusión entre las polémicas artistas, ya que su nombre salió a relucir.

Fue durante la transmisión del reality de Telemundo que Laura Bozzo enfrentó a Niurka Marcos por la manera en que se había expresado de ella frente a los medios y el haberse puesto de parte de Irina Baeva, quien fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto.

Y aunque ya han pasado más de cuatro años de aquel escándalo que le costó la reputación a la actriz rusa, la conductora de televisión y la vedette cubana se encargaron de revivir está polémica en donde ambas resultaron involucradas, las famosas encendieron los ánimos.

¿Por qué me trastaste tanto cuando yo toqué lo de Irina Baeva, dijiste que yo era un monstruo, saquen esa cara de acá que me da pavor?, le reclamó Laura Bozzo a Niurka Marcos a lo que la vedette no se quedó callada y le explicó a la presentadora de televisión que fue parte del show, pues si la prensa le pone pimienta y sal, ella levantaba el evento.

"A bueno es parte del show, tu sabes la prensa y yo nos divertimos mucho, y si ellos le ponen sal y pimienta, yo levantó el evento obvio, sabes a mi no me pareció por qué, a mi me pregunta cualquier cosa en está farándula pero "Yo lo que jamás haría serie afectarle negocios o meterme en el dinero, la intimidad", afirmó la cubana.

Además, Niurka Marcos aseguró que Irina Baeva no fue la que destruyó el matrimonio de Geraldine Bazán como se rumoró, porque ella se enteró de viva voz que el matrimonio entre ellos ya había acabado mucho antes de que la modelo rusa llegara a la vida del galán de telenovelas.

"Esa relación de esa persona, del galán, terminó, porque yo lo sé, nadie me lo contó, lo sabe toda la farándula, pero yo lo sé porque yo ahí estuve y lo platiqué con la ex, aquí al lado mío, porque trabajé con ella. Esa relación terminó hace un chin**", contó la ex esposa del productor Juan Osorio.

Laura Bozzo no se quedó callada y en su defensa aseguró que ella nunca había hablado mal de la protagonista de Vino el Amor, sólo que se malentendió lo que ella expresó. "Yo lo que dije es que esa mujer no me representa. Primero, yo amo a Geraldine Bazán y segundo a mí me había dicho que ella se había mentido", argumentó.

Finalmente Niurka Marcos recomendó a Laura Bozzo no hablar de más si no estaba segura de las cosas, pues primero tiene que corroborar la información que circula.

