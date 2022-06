Incrédula y llorando, así reaccionó Niurka Marcos al ser eliminada de La Casa de los Famosos

Mientras que muchos pensaban que Niurka Marcos era intocable y que sería la absoluta ganadora de La Casa de los Famosos, la vedette se convirtió en la sexta eliminada del reality de Telemundo y a su salida manifestó que siente orgullosa de lo que hizo, pues se mostró transparente y fue la pitbull que defiende a su gente.

La eliminación de Niurka Marcos sucedió luego de que usuarios de las redes sociales quedaran indignados por el tremendo desplante que le hizo a Ivonne Montero al enterarse que había quedado nominada, además, de que sus constantes encontronazos con otros habitantes de La Casa de los Famosos la llevaron a convertirse en la sexta eliminada.

Tras su salida, la vedette cubana se mostró incrédula ante la decisión del público por lo que rompió el llanto. La bailarina aprovechó para agradecer a todo su público que la apoyó durante estás seis semanas dentro de La Casa de los Famosos y por votar a su favor para que no saliera del reality.

“Gracias a toda esa gente que nos apoyó. A todo ese público que prefirió a Niurka afuera también está bien [...] Estoy muy orgullosa, no importa que el público haya preferido que yo esté fuera porque deje lo más honesto de mí, lo más transparente de mí, la mamá que hay en mí, la pitbull que defiende a su gente”, dijo tras conocer el veredicto final.

Durante la charla con los conductores del reality, Héctor Sandarti y Jimena Gallego, Niurka Marcos aseguró que ella ya quería abandonar el reality desde hace semanas por lo que se siente muy agradecida con el público que decidió sacarla, pues ahora podrá volver a hacer lo que hace, además de que ya extrañaba a sus hijos, Emilio y Romina.

En cuanto a cómo fue su experiencia dentro de La Casa de los Famosos, la vedette señaló que hizo una familia dentro del reality.“Cada día nos abrazamos y logramos cobijarmos, logramos sentirnos familia y, aunque yo fui la primera que dijo ‘hagamos familia’, ellos lo entendieron y lo necesitaron”.

Como era de esperarse, la eliminación de Niurka Marcos dividió opiniones en las redes sociales, mientras unos lamentaron la salida de la cubana, asegurando que se acabó el rating del reality de Telemundo; otros quedaron eternamente agradecidos con la eliminación de la ex de Juan Osorio.

“Eras lo mejor, ahora que aburrido sin ti”. “Te amamos Niurka️. Ya valió ese show, sin ti no vale”. “Yo veía el programa por ti, ahora veré La Academia”. “Para mí se acabó el programa.”. “Nooooo! Que flojera seguir viendo #LCDLF2, creo que ya no será igual...”,“Te amamos!! No debiste salir”, son algunos de los comentarios que circulan en internet a favor de la cubana.

Pero por otro lado, los detractores de Niurka Marcos se mostraron más que contentos por la salida de la bailarina y hasta celebraron con memes su salida: “Si Niurka hubiese intentado hacer la prueba, creo que la historia hoy fuera distinta. Al final la idea del juego es convivir, no aislarse del todo”. “Tantos años siendo la más aclamada hoy su reinado se terminó”. “Bye. Niurka. Te veremos en las galas si es que no tienes miedo de ir”, escribieron.

