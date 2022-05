Niurka Marcos toca en baila a Laura Bozzo y ella se deja querer en La Casa de los Famosos

Una vez más Niurka Marcos y Laura Bozzo vuelven a estar en boca de todos pero en está ocasión no han sido sus constantes peleas las que han acaparado la atención de los televidentes, si no que las famosas protagonizaron un divertido momento luego de que la cubana le hiciera un sensual baile a la conductora, quien sólo se dejó querer.

Todo parece indicar que Laura Bozzo y Niurka Marcos ya limaron perezas o eso parece ser, pues luego de varios encuentros polémicos dentro de La Casa de Los Famosos, ahora las artistas parece que ya están arreglando sus diferencias y hasta bromas suelen hacerse.

Fue a través de su perfil de Instagram que la cubana dio a conocer un video en el que ella le baila muy sensual a La Señorita Laura e incluso la manosea. En la grabación se observa a la ex esposa de Juan Osorio detrás de Laura Bozzo ofreciéndole un atrevido y sensual baile, por lo que a la conductora no le quedó de otra más qie dejarse querer por la cubana.

Luego de dejarse 'manosear' un poquito, Laura Bozzo, le pide asesoria en unos pasos a la bailarina, quien no duda en tomarla de la mano y guiarla para que pueda dominar la coreografía.Como era de esperarse, los fanáticos de la vedette no perdieron la oportunidad de llenarla de halagos.

“Si no fuera por Niurka, el programa fuera muy aburrido”, “a Niurka no le gusta estar con Laura pero le entretiene”, “Vas a romper a esa viejita”, " Amigas y rivales oh a yeiii", "Niurka no puede vivir sin Laura" son algunos de los que se pueden leer en la publicación de la cubana.

Cabe mencionar que tanto Niurka como Laura Bozzo son dos de las participantes favoritas del programa La Casa de los famosos 2, ya que son dos artistas muy queridas por el público. Y aunque Marcos no ha sido nominada en ninguna ocasión, Laura Bozzo si lo ha sido y fue salvada por el público.

