Niurka Marcos suelta la lengua en contra de Lis Vega; la destrozó en La Casa de los Famosos

Una vez más Niurka Marcos vuelve a generar polémica con sus desmedidos comentarios en La Casa de Los Famosos. En está ocasión la vedette cubana soltó la lengua en contra de su compatriota Lis Vega, quien últimamente ha sido severamente criticada por los procedimientos estéticos en la cara a los que se ha sometido.

Fue durante una plática con Mayeli Alonso y otros compañeros del reality show que Niurka Marcos 'echó sapos y culebras' en contra de la participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pues se mostró en desacuerdo con las cirugías que la cubana se ha hecho, pues aseguró que Lis Vega era hermosa por naturaleza y que no tenía necesidad de recurrir a las operaciones.

"Está en Hoy, en el programa de Televisa, está bailando en un show ahí y pobrecita, cómo se destruyó la cara". Cabe mencionar que no es la primera vez que la también bailarina suelta la lengua en contra de Lis Vega, pues en una reciente entrevista con medios de comunicación aseguró que la actriz aparenta más edad de la que tiene, dejando claro que las cirugías en su rostro en vez de ayudarla la han perjudicado.

"Es un ventrílocuo, pero era linda, tenía una belleza natural y era una mujer siete años más joven que yo, no tenía necesidad de hacer eso", dijo la ex esposa de Juan Osorio en un encuentro con la prensa. Hasta el momento Lis Vega no ha hecho ninguna declaración en defensa del ataque de la participante de La Casa de Los Famosos.

Cabe mencionar que no es la única vez que Niurka Marcos ha soltado la lengua en contra de Lis Vega, pues hace unos meses también generó polémica al decir que su compatriota parecía monstruito y es por ello que se escondía debajo de unos grandes lentes. “Cuando quedas como un monstruito, te tienes que esconder delate de unos lentes enormes”, expresó.

Además, también habló de la edad de la famosa. “Se hizo unos horrores en la cara, con unas rayas. Lis se destrozó el rostro y siento lástima ajena. Es 10 años más chica que yo, más o menos”, dijo la vedette.

Niurka Marcos no ha sido la única que ha destrozado a Lis Vega, pues diversos usuarios de las redes sociales se le han ido encima por la radical transformación que ha tenido a lo largo de los años e incluso sus tratamientos de belleza a los que se ha sometido le han valido de comparaciones con otras artistas del medio como Fabiola Campomanes, Lyn May y Ninel Conde.

Ante este escenario, Lis Vega ha tenido que salir a defenderse una y otra vez por los constantes ataques que recibe en redes sociales. "¿Cuál es el problema?, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses y por encima hasta de mis papás o por encima de amigos que amo que me dicen 'estás muy exagerada', pues a mí me gusta lo que veo", aseveró en una reciente entrevista.

