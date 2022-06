Niurka Marcos le hace tremendo desplante a Ivonne Montero pero ella tiene un as bajo la manga

Y aunque todo puede pasar dentro de La Casa de los Famosos, la salida de Julia Gama dividió a los equipos del reality, pues mientras en días pasados veíamos a Natalia Alcocer y a Laura Bozzo casi agarrarse de los cabellos, ahora las famosas arman complot para sacar a Ivonne Montero y Niurka Marcos. Pero esto no ha sido todo, ya que la reciente nominación de Niurka Marcos, la cubana sacó su lado más grosero y le hizo tremendo desplante a Ivonne Montero, quien ahora tiene un as bajo la manga.

Fue este pasado jueves cuando los habitantes del reality de Telemundo emitieron su voto, resultando nominadas, Lewis Méndoza, Salvador Zerboni, Osvaldo Ríos, Danaiela Navarro y Niurka Marcos, y aunque está última no esperaba estar en la cuerda floja sus compañeros así lo decidieron; situación que visiblemente la molestó hasta el punto de hacerle tremendo desplante a Ivonne Montero frente a todos.

Y es que desde hace unos días,la ex esposa de Juan Osorio se ha mostrado indiferente a Ivonne Montero y ha dejado descansar a Laura Bozzo con quien ha tenido más roces dentro de La Casa de los Famosos, pero tras su nominación dejó ver su lado más grosero cuando la protagonista de la telenovela La Loba intentó consolarla, sin embargo, ella le aventó la mano.

Como era de esperarse, el video que fue publicado en las redes sociales del reality de Telemundo causó toda una controversia entre los usuarios, y aunque algunos intentaron defender a la cubana por su tremendo desplante a Ivonne Montero hubo otros quienes aseguraron que no se puede defender lo indefendible y quieren fuera a la cubana por grosera.

"Fuera Niurka!","Jajaja ella pensaba q nunca la iban a nominar... Fuera niurkaaaa"."Fuera la santera Niurka Marcos!!", "Tan prepotente niurka", "Ella se cree intocable, sorry Linda cuando toca toca", "Es la oportunidad de sacar a Niurka", "Grosera que más se puede esperar.", "Me queda claro que niurka no sirve", "Fuera Niurka!!!!!!!!! A defender a Ivonne de esta agresion.El ego de Niurka es algo que se nota a distancia, Ivónne va a salvar a Osvaldo", son algunos de los comentarios en contra de la cubana.

Pese al tremendo desplante que recibió de Marcos, Ivonne Montero sabe perfectamente que lo mejor esta por venir al ser la líder de la semana, en donde tendrá la oportunidad de salvar o cobrar venganza con la cubana. Cabe mencionar que los otros nominados son; Lewis Mendoza, Salvador Zerboni, Daniella Navarro y Osvaldo Ríos, por lo que los usuarios esperan que el salvado por Montero sea Ríos y no Niurka.

Será la tarde-noche de hoy viernes (17 junio) cuando se de a conocer a quién salvará de la eliminación, Ivonne Montero. De salvar a Osvaldo Ríos, Niurka Marcos estaría en peligro de salir del reality.

