Niurka Marcos le hace escena de celos a Juan Vidal por culpa de Laura Bozzo en La Casa de los Famosos

Una vez más Niurka Marcos vuelve a dar de qué hablar en La Casa de los Famosos, pues en está ocasión la vedette cubana le hizo una escena de celos a Juan Vidal, con quien se ha mostrado muy cariñosa, y todo por culpa de la presentadora peruana, Laura Bozzo, con quien ha tenido bastantes 'roses' dentro del reality de Telemundo.

Y es que La Mujer Escándalo se habría enojado luego de que su pretendiente ayudara a Laura Bozzo, por lo que Juan Vidal conoció a la verdadera Niurka Marcos. La cubana no dudó en dejarle las cosas claras para evitar malentendidos o discusiones por culpa de La Abogada de los Pobres.

"Que le pida a su gente, ella no esta sola, ella tiene quien le haga, que le pida un cafecito, el té y la... ella tiene a las gárgolas", se escucha decir a Niurka Marcos un tanto molesta por la ayuda que le brindó Juan Vidal a la famosa presentadora de televisión que ha dejado ver que está acostumbrada a que todo mundo la ayude.

Y es más que una escena de celos, Niurka Marcos, cuestionó a Juan Vidal sobre de qué bando está, si de el de ella o el de Laura; si esta con ella no puede estar ayudando en lo absoluto a nada a la peruana, pues para eso tiene a sus gargolas para que la apoyen en todo lo que necesite.

Cabe mencionar que hace unos días, la ex del productor de Televisa, Juan Osorio, tuvo que enseñar a la presentadora peruana a hacer los quehaceres del hogar dentro de La Casa de los Famosos, porque está no sabía ni cómo empezar a lavar un baño, ni como agarrar la escoba, por lo que pidió hacer un homenaje a todas las empleadas del hogar por su gran labor.

"De verdad Niurka hay que hacer un homenaje a todas las empleadas del hogar, es un trabajo bien difícil", dijo mientras intentaba lavar un baño. Tras terminar los quehaceres, Niurka y Laura se sentaron a charla sobre este tema, en donde la presentadora de televisión le confesó que no lava ni un plato, pues ella tiene quien le ayude.

"Oye Laura y cuéntame una cosa, en tu mundo, tu no levantes ni un vaso, tu tomas y te levantas las nalgas porque tienes que levantarlas, si no también te tuvieran que cargarlas", expresó la cubana. Posteriormente la bailarina la cuestionó sobre cuántas personas le ayudan en su hogar a lo que Laura Bozzo respondió que una sola persona se encarga de todo lo referente al hogar.

"Una, Lulu que es la que me prepara la comida, me arregla, me limpia la casa hace 10 años en Acapulco", dijo la abogada de Los Pobres.

