Niurka Marcos le advierte a Laura Bozzo que se cuide de Zerboni: "Hoy te utilizó y mañana te va a aplastar"

Ante la nominación de Laura Bozzo, Niurka Marcos le dio unos consejos a la conductora de televisión para no salir de La Casa de los Famosos e incluso le advirtió que Salvador Zerboni es una persona inteligente que sólo la esta usando y que la va desechar cuando ya no la necesite.

Luego de las polémicas que han protagonizado dentro del reality show, ahora Niurka Marcos se mostró compasiva con la conductora de televisión peruana e incluso le aconsejó de no creer todo lo que le dicen los participantes, especialmente el villano de las telenovelas, Salvador Zerboni, quien aseguró que esta sabiendo jugar.

"A ti te da una versión Zerboni y ya..... tatatatata y cuando viene a ver, porque Zerboni te engaño, mira te prometo, para que veas que yo soy honesta, por mi santo que tengo aquí en la cabeza, que me cuida, me guía, me ilumina, que yo no le escupí nada a Zerboni , si él escupió groserías en varías direcciones y después vino y me pidió perdón, entonces te lo vuelvo a repetir para que te quede de tarea, ojalá no se te olvide, Zerrboni es estratega, hoy te utilizó, pero si mañana su estrategia esta en aplastarte, te va a aplastar", advirtió Niurka Marcos a Laura Bozzo.

Ante estos consejos, Laura Bozzo no se quedó callada y aseguró que primero ella va aplastar a Zerboni antes de que él lo haga. "Pero antes va a ver como lo aplastó yo a él", dijo bozzo ante la adevertencia de la polémica cubana. Cabe mencionar que Laura Bozzo se enfrenta a Natalia Alcocer, Eduardo Rodríguez y Juan Vidal.

Las declaraciones de Niurka Marcos también han generado toda una controversia en las redes sociales, pues mientras muchos apoyan a la cubana por su sinceridad, otros aseguran que le esta metiendo ideas a Laura Bozzo como parte de su estrategia.

"Amo como Laura le hace creer a Niurka que se trago su cuento jajajaja", "Niurka tiene razón!! Salvador es súper colmilludo y a Laura la manipula súper rápido.", "Laura es muy cómica y a todos los quiere y después los odia", "Ella tiene razón.. jajajaajajajaj Zerboni no quiere a nadie, lo sigo desde reto 4 elementos..", "Laura es una niña pequeña", "La estrategia de Niurka esta cada vez más fuerte y sólida me encantó esa parte de Ya veras como lo aplastó, yoo a el antes que grande Laura", son algunos de los comentarios que circulan.

La permanencia en La Casa de Los Famosos de la Señorita Laura depende de su público, ya que no existe ninguna posibilidad de que Niurka Marcos la salve al ser la líder de la semana.

