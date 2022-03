A sólo una semana para el estreno de la segunda temporada de “Tu cara me suena” fueron destapados los ocho famosos que expondrán su talento imitando a sus ídolos, entre los que destacan Ninel Conde y Yahir, que vuelven a la escena musical en la televisión.

Será el próximo 27 de marzo cuando el programa llegue a la pantalla chica de manera simultánea tanto en México como en Estaos Unidos, anunció TelevisaUnivision, que ya lanzó los primeros promocionales donde figura Angélica Vale como parte del jurado, pero se tenían pocos detalles sobre los participantes, hasta ahora.

Fue la misma fusión de empresas la que reveló la identidad de los famosos que participarán en esta temporada de “Tu cara de suena” y además de Ninel Conde y Yahir figuran otros nombres como los de Sherlyn y Kika Edgar.

La “Bombón asesino” se suma a este proyecto desde Estados Unidos, donde actualmente radica, y se mostró muy feliz por ser parte de él, pues significa su vuelta a la televisión luego de algún tiempo; hay que recordar que el año pasado la cantante sacó nuevo material discográfico pero su gira se centró únicamente en bares por la Unión Americana.

“¡Por fin, mis amores, puedo compartirles el inicio de este nuevo proyecto llena de alegría para brindarles diversión llega @tucaramesuenamxus por @univision y @televisa! ¡A partir del 27 de marzo todos los domingos tenemos una cita! 8/9 centro. Los amo”, comentó la actriz en sus redes sociales.

Otro que estará presente en este programa de televisión es Yahir, quien tiene así otro proyecto con Televisa luego de tener una participación especial el año pasado en la telenovela “La desalmada”, donde compartió créditos con Livia Brito.

Sherlyn se suma a “Tu cara me suena” luego de salir de “Una familia de diez” y será una de las participantes. Kika Edgar, Helen Ochoa, Michael Stuart, Christian Daniel y Manny Cruz conforman el resto de los participantes, que buscarán confundir a los jueces a partir del 27 de marzo y hay reacciones de los fans.

“Sólo reconozco a 4 los otros no se quien sean”, “No conozco a ninguno”, “Yo vi la primera temporada por Univision y me pareció divertido pero ahora que Televisa y Univision se fusionaron no sé si este bueno el programa”, “Parece elenco de TV Azteca”, “Kika Edgar ganará”, “Sólo conozco a tres”, fueron algunos de los comentarios.

“Tu cara me suena” consiste en que los participantes se caracterizan como otro famoso y lo imitan en el escenario, haciendo que los jueces traten de adivinar de quién se trata el que está detrás del maquillaje, pues cambian radicalmente. El 27 de marzo se estrena a las 21 horas, tiempo de México.

