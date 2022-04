Ninel Conde sorprendió como Jennifer Lopez en Tu cara me suena

Luego de una semana debut en la que no le fue tan bien tras realizar una imitación de Thalia, Ninel Conde se sacó la espinita y sorprendió bailando y cantando como Jennifer Lopez en su segunda presentación en el programa “Tu cara me suena”, que se transmite de manera simultánea por la señales de Televisa y Univision.

La “Bombón asesino” echó toda la carne al asador para obtener un buen puntaje y subir en el ranking de calificaciones, y al ritmo de “El anillo”, de Jennifer Lopez, dejó a todos con la boca abierta con su performance en el que sorprendió luciendo como la “Diva del Bronx”, recibiendo miles de comentarios en redes sociales.

Ninel Conde había debutado la semana anterior con una imitación de Thalía y la canción “Piel morena”, pero fue muy criticada pues muchas consideraron que no se parecía nada a la protagonista de telenovelas, por lo que ahora su equipo de trabajo se esmeró y logró un performance donde lució como Jennifer Lopez en “Tu cara me suena”.

Ataviada con un traje de transparencias con detalles en blanco y brillos plateados, Ninel Conde sorprendió a los jueces y a los espectadores rindiéndole homenaje a J Lo, tratando de parecer lo más posible a ella con un tocado de tiras sobre el cabello y detalles de flores en los hombros.

La actriz de “Rebelde” no demérito en absoluto al menos en la impresionante figura que se carga, haciéndole un buen homenaje a Jennifer Lopez mientras bailaba y cantaba sobre el escenario acompañada por un grupo de bailarines y preguntaba: “¿ Y el anillo pa’cuándo?”.

Ninel Conde demostró todo su talento moviendo sus curvas en el espectacular traje de flores y transparencias plateadas con el que además arrancó suspiros, imitando a la “Diva del Bronx”, moviéndose como ella, y aunque admitió que no es una gran imitadora, sí señaló que busca que sus performance sean lo más profesionales posibles.

“Segunda gala de ‘Tu cara me suena’. Ha sido una jornada larga de trabajo y preparación, gracias a todos nuestros coaches y al equipo de producción y técnico que logran estos números espectaculares. No soy imitadora pero si una performer que ama lo que hace y amo que a ustedes les guste mi trabajo. Gracias a mi equipo, que sin ellos esto no podría ser posible. ¡Vamos con todo con los proyectos que están por venir!”, fue lo que compartió la cantante en redes sociales.

Tras su performance, Ninel Conde recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores en redes sociales que quedaron impresionados con el numerito que armó imitando a Jennifer Lopez, resaltando su talento para este tipo de presentaciones, algo que hasta el momento no se le había visto hacer.

“Lo hizo increíble“, “¡La bombón durísima, felicidades!”, “Muy bien“, “Hermosa, divina, espectacular, Ninel“, “¡Hola amiga!“, “Linda“, “El director de cámaras es su enemigo, en lo mejor estuvo de lejos“, “Los ardidos siempre tendrán que decir algo negativo, muy bien Ninel Conde“, “¡Excelente!“, “En la voz había momentos donde sí sonaba como J Lo, en el baile le faltó bastante“, “Me sorprendiste mucho, me encantó“, “Fabulosa”, fueron algunas de las reacciones que se leen en redes.

