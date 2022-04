Ninel Conde se convertirá en Selena en próxima gala de ‘Tu cara me suena’

Desde el estreno de la nueva temporada de “Tu cara me suena”, Ninel Conde se ha mostrado muy entusiasta con los performance que ha tenido que realizar, en los que se caracteriza e imita a diversos artistas famosos y para la próxima gala le rendirá homenaje a la “Reina del Tex-Mex”.

En sus anteriores presentaciones, Ninel Conde ha sorprendido con sus actuaciones sobre el escenario como Thalía, con “Piel morena”, y Jennifer Lopez, con “El anillo”, y ahora se convertirá en Selena, en uno de los más grandes retos que seguramente tendrá en este reality show de Televisa.

La “Bombón asesino” ha levantado revuelo en redes sociales al anunciarles a sus fans que será Selena en la próxima gala de “Tu cara me suena” e incluso preguntó qué canción les gustaría que interpretara, aunque no ha revelado cuál será, pero sus fans desde ya están muy atentos y no se perderán su “performance”.

Lee también: En top chiquito y leggings, Ninel Conde da batalla a Aleida Núñez desde el gym

Así dio a conocer que será la “Reina del Tex-Mex”

A diferencia de sus dos presentaciones anteriores, Ninel Conde reveló en esta ocasión, y con días de anticipación, que realizará una imitación de Selena para este domingo, día en que se celebrará la tercera gala del programa que se transmite de manera simultánea por la señales de Televisa y Univision.

En su perfil oficial de Instagram, la actriz de “Rebelde” dio a conocer a sus más de 5 millones de seguidores que le tocó en suerte hacer un performance de la “Reina del Tex-Mex”, mostrándose muy emocionada por tener esta oportunidad y preguntándoles qué tema querían que interpretara.

Lee también: Ninel Conde sorprendió como Jennifer Lopez en Tu cara me suena

Con una fotografía en la que posa luciendo un crop-top blanco de cuello alto y sin mangas, la cantante presumió su belleza y cautivó a sus admiradores demostrando que a sus 45 años luce muy bien, llevando el cabello amarrado en una coleta alta y una maquillaje con énfasis en los ojos.

“Ya estamos preparándonos para cantar y bailar como nuestra amada Selena. ¡Este es uno de los performances que más me emociona! Le estamos poniendo mucho amor porque todos amamos a esta mujer. No puedo esperar a que vean todo… ¿Qué canción quieren que cante?”, due el mensaje que Ninel Conde compartió en la red social de la camarita.

La actriz recibió miles de comentarios en los que muchos de sus fans le desearon éxito para este gran reto y algunos otros le sugirieron temas de Selena para interpretar este domingo, de igual forma, fueron varios los que la felicitaron por el trabajo que ha realizado hasta el momento en “Tu cara me suena”.

“Te han tocado puras admiradas por ti, ¡lo has hecho perfecto!“, “Te ves maravillosamente hermosa y toda una profesional“, “Guapísima como todos los días“, “¡Única!“, “Toda una diosa, mi amor”, “Divina”, “Eres una lindura, Ninel”, “¿Cuál canción vas a cantar de la ‘Reina del Tex-Mex?’”, “Tu preferida estaría bien, así sabría cuál es”, “Hola, Ninel, la del apartamento”, “’El chico del apartamento 512’ o ‘Fotos y recuerdos’”, fueron algunos de los comentarios que recibió, pero la incógnita se despejará este domingo por la noche.

Síguenos en