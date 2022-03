Ninel Conde revela tres secretos previo al estreno de Tu cara me suena

A sólo unas horas de debutar en la nueva temporada de “Tu cara me suena”, Ninel Conde ha revelado tres secretos que tenía bien guardaditos y que revelan parte de su rutina y su personalidad, sorprendiendo a muchos de sus admiradores en redes sociales.

La actriz y cantante mexicana se ha mostrado muy emocionada por participar en “Tu cara me suena”, producción de TelevisaUnivision que se estrena este domingo 27 de marzo de manera simultánea en México y Estados Unidos, y para calentar motores dio a conocer tres secretos de ella misma.

En un clip que Ninel Conde compartió en sus redes sociales habló de tres cosas que suele hacer y que muy pocas personas saben y previo al estreno de “Tu cara me suena” conectó con el público revelando tres secretos.

Lee también: Los premios Oscar preparan una de las galas más hispanas de la historia

A petición de la producción del reality show, la “Bombón asesino” compartió con sus admiradores un video en el que habla de tres curiosidades sobre ella, cosas que sólo la gente muy cercana conoce pero que ahora reveló ante sus más de 5 millones de seguidores en redes sociales.



“No sé si sepan pero yo nunca puedo salir de casa sin mis comidas preparadas, ¿por qué? Porque trato de llevar una alimentación sana, balanceada, y tratar de comer lo que debo, y si no tengo comida al alcance me como lo que sea, así que siempre salgo con mis cinco comidas preparadas a donde quiera que vaya”, comentó la cantante.

Lee también: Benito Rivers, personaje de Octavio Ocaña, seguirá en "Vecinos" de forma especial

Otro de los secretos que reveló Ninel Conde fue que es fan del café aunque suele moderar su consumo, por lo que únicamente toma dos tazas al día: “Y tiene que ser organico porque es más fácil metabolizarlo y un café con medida es diurético y te ayuda a sacar el agua que no necesitas”, dijo.

La actriz de “Rebelde” también dio a conocer que para dormir utiliza tapones en los oídos pues tiene el sueño muy ligero, por lo que no puede irse a la cama sin ellos: “Soy muy sensible cuando duermo y necesito los tapones porque cualquier ruidito me despierta y me cuesta muchísimo volver a conciliar el sueño porque tengo el ratoncito del cerebro camine y camine y si me despierto, ya valió”.

Ninel Conde aprovechó para invitar a sus fans a seguirla a partir de este domingo en “Tu cara me suena”, un programa en el que ocho famosos se caracterizarán para imitar a grandes estrellas de la música y confundir a los jueces, por lo que tiene un gran reto enfrente.

“¡Qué bien, mi amor, te deseo todo lo mejor, besos, mi corazón”, “Guapísima”, “Chulada”, “Un éxito más, ¡viva!”, “¡Qué linda, mi amor!”, “Mi bombón hermosa, te amo”, fueron algunas de las reacciones que provocó la actriz, quien a partir de esta noche mostrará su talento sobre el escenario.

Síguenos en