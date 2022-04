Ninel Conde presume performance de Selena y le llueven críticas: ‘Parece Lyn May’

Durante la semana pasada, Ninel Conde había compartido muy emocionada que su próxima presentación en el reality show “Tu cara me suena” sería una invitación de Selena, por lo que se había preparado intensamente los últimos días, junto con su equipo de trabajo, para realizar un buen performance.

Sin embargo, llegó la hora de la verdad en la gala de este domingo anterior y a la actriz de series y telenovelas le llovieron las críticas por parte de los televidentes, quienes aseguraron que no se parecía en nada a la “Reina del Tex-Mex”, quedando muy inconformes con su show en el programa que se transmite de manera simultánea por Televisa y Univision.

En redes sociales, Ninel Conde presumió su performance de Selena pero no convenció a nadie y así se lo hicieron saber los internautas, quienes le dijeron de todo e incluso argumentaron que se parecía a Lyn May, la famosa vedette.

Lee también: En escotada blusita, Ninel Conde presume sus chiqui-outfits para OnlyFans

No convence su caracterización

Una de las cosas que distingue al programa “Tu cara me suena” es que los participantes deben caracterizarse lo más parecido posible a los artistas que imitan, utilizando maquillaje e incluso algunos implantes de látex para lograr verse muy similares a los originales, pero algo que le han reclamado a la “Bombón asesino” es que siempre se ve igual.

Y ahora, con su performance de Selena, a Ninel Conde le llovieron las críticas pues a la mayoría no gustó la manera en que se veía y consideraron que se quedó muy corta en esta especie de homenaje a la fallecida cantante, por lo que no se quedaron callados y se hicieron presentes en sus redes sociales.

Lee también: En top chiquito y leggings, Ninel Conde da batalla a Aleida Núñez desde el gym

La cantante compartió en su perfil de Instagram un video en el que se observa su transformación a Selena, pasando por maquillaje y peinado hasta quedar lo más parecida posible a la intérprete de “Como la flor”, no obstante, sus seguidores no quedaron muy complacidos que digamos.

Desde “parece Lyn May” hasta “Nada que ver“, fueron los comentarios que se leen en la publicación que realizó Ninel cCnde en Instagram y en la de “Tu cara me suena”, pues aunque hizo su mejor esfuerzo y sí lució diferente a sus anteriores performances, a muchos no gustó su caracterización de la “Reina del Tex-Mex”.

“En la caracterización se pareció más a Lyn May”, “¡Qué bonito homenaje a Lyn May”, “Pensé que era un concurso de travestis cuando te vi anoche en el programa“, “Ni sabes a quién se parece porque a Selena no es, para nada“, “Creo que Jennifer Lopez es la que más se ha acercado a ese parecido“, “En mi opinión, no se parece a Selena sino al protagonista de la película ‘La Máscara’”, “Yo buscando el parecido y no lo veo“, “No te pareces nadita a Selena“, “Nada que ver, querida, sorry“, “¡Virgen de Guadalupe! ¿Qué fue?”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

En la tercera gala de “Tu cara me suena”, Ninel Conde Interpretó el tema “Amor prohibido”, luciendo un atuendo conformado por unos entallados pantalones negros, un bustier brillante y un chalequito, un outfit como los que utilizaba la “Reina del Tex-Mex”.

Síguenos en