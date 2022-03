Ninel Conde luce como Thalía en entallados pantalones de cuero pero no convence

El esperado momento de Ninel Conde para su debut en la nueva temporada de “Tu cara me suena” llegó por fin y le tocó un gran reto pues debía imitar a Thalía y caracterizarse como ella, por lo que la cantante apareció en el escenario presumiendo su figura en entallados pantalones de cuero negro con los que se robó toda la atención.

Aunque su presentación en el nuevo programa de TelevisaUnivision obtuvo opiniones divididas y no convenció, Ninel Conde lució como Thalía o al menos lo intentoó al salir a cantar “Piel morena”, presumiendo su impactante figura en un top plateado y los ajustados pantalones.

Sin embargo, aunque Ninel Conde le echó todas las ganas del mundo no convenció a muchos de los seguidores del programa, quienes argumentaron que la actriz y cantante no se parecía en nada a Thalía, eso sí, reconocieron que su figura lucía impresionante en los entallados pantalones de cuero y el top plateado con los que salió al escenario.

“Tu cara me suena” se estrenó este domingo por la noche mediante la señales de Televisa en México y Univisión en Estados Unidos y fue en una ruleta donde los ocho participantes conocieron al artista que debían imitar en el show, y a la “Bombón asesino” le tocó en suerte rendirle homenaje a Thalía.

Angélica vale, quien funge como coach y jueza de este programa le dio algunos consejos a la actriz de “Rebelde”, quien los tomó en cuenta a la hora de su interpretación, para la cual salió luciendo su despampanante figura en unos entallados pantalones de cuero negro que le remarcaron todas sus curvas.

Además, Ninel Conde llevó un top de tubo en color plateado y unas zapatillas altas, outfit que se asemejó al que utilizó Thalía durante una presentación de la canción “Piel morena”, además de llevar el cabello amarrado en una media cola y alborotado, tal y como era la imagen de la protagonista de “María la del barrio” cuando lanzó ese sencillo hace algunos años.

El maquillaje también fue esencial para que Ninel Conde mostrara cierto parecido con Thalía, y aunque muchos de sus seguidores alabaron su caracterización, hubo otros a los que que no les gustó e incluso le dijeron que se parecía más a Gloria Trevi que a la actriz de telenovelas.

“Divina, me encanta”, “Pensé que era Gloria Trevi“, “Fue una caricatura grotesca de Thalía“, “Es mas ella que Thalía“, “Mi favorita, mi Ninel“, “Diosa“, “Muy bien hecho“, “Pues sí canta“, “Muy bien lo hizo“, “La verdad no sé qué conquista, pues lo menos que parecía era Thalía, me imagino que Thalía tiene que estar ofendida“, “Ninel parece travestí, qué horror“, “Nada que ver con Thalía, le dejaron la cara plástica“, “Ninel ya se ve deforme de su cara”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Y es que aunque Ninel Conde trato de hacer su mejor esfuerzo para realizar una buena imitación de Thalía, lo cierto es que no convenció del todo y se colocó en el sexto lugar del ranking con cinco puntos, aunque debajo de ella aparecieron Yahir y Sherlyn con 4 y 3 unidades, respectivamente.

