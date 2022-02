Nightmare Alley, de Guillermo del Toro, va por el Oscar a Mejor película

“Nightmare Alley”, la más reciente película del director mexicano Guillermo del Toro, fue nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor película, en una elección sorpresiva donde nueve cintas más buscarán el mismo galardón.

Por su parte, “Noche de fuego”, de la directora Tatiana Huezo, quedó fuera en la categoría de Mejor película internacional, en la que tampoco la española “El buen patrón” logró meterse en el último corte de las cinco finalistas para el Oscar.

“The power of the dog” se convirtió en la cinta con más nominaciones para los premios Oscar al lograr 12 candidaturas, entre ellas, Mejor película, Mejor dirección y Mejor actor. Los galardones serán entregados el próximo 24 de marzo en una gala presencial que también será transmitida por televisión.

Este año, Guillermo del Toro le apostó a “Nightmare Alley” (“El callejón de las almas perdidas, en español), una cinta que además de la nominación a Mejor película también recibió candidaturas en Mejor fotografía, Diseño de producción y Vestuario.

El largometraje dio la sorpresa pues tras la tendencia en los Bafta y otros premios, se esperaba que obtuviera sólo nominaciones en áreas técnicas, sin embargo, en el último anuncio de esta mañana fue considerada dentro de las 10 candidatas para buscar el Oscar a la Mejor película del año.

No obstante, en dicha categoría se enfrentará a películas que son las favoritas para llevarse la estatuilla en la 94 edición de los premios Oscar, como “The power of the dog”, “Dune”, “King Richard” y “West Side Story”. El resto de las nominadas son “Belfast”, “Coda”, “Don´t look up”, “Licorice pizza”, y “Drive my Car”.

En Mejor dirección, los cinco realizadores que van por la estatuilla son Kenneth Branagh (“Belfast”), Ryusuke Hamaguchi (“Drive my car”), Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”), Jane Campion (“The power of the dog”) y Steven Spielberg (“West side story”).

En las categorías de Mejor actor y actriz principal, Andrew Garfield (“Tick, tick… Boom!”) y Kristen Stewart (“Spencer”), dieron la sorpresa al aparecer en la lista.

La mexicana “Noche de fuego”, de Tatiana Huezo, quedó fuera de la pelea por Mejor película internacional y las cinco nominadas son “Drive my car”, “Flee”, “The hand of God”, “Lunana: A yark in the classroom” y “The Worst person in the world”.

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/wKEWVMpqwl — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

