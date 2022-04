"Ni las uñas tenemos igual": Rocío Sánchez Azuara pide no compararla con Laura Bozzo

En los últimos días tanto Laura Bozzo como Rocío Sánchez Azuera se han visto visto envueltas en una polémica ante el estreno de sus nuevos programas. Por un lado, la conductora peruana regresó a la televisión de la mano de Imagen Televisión en donde recientemente estrenó Que pase Laura, y en cuanto a Rocío la famosa regresó a Tv Azteca por tercera ocasión para estrenar Acércate a Rocío. Ante este escenario, los televidentes comenzaron a comparar a las conductoras, por lo que Azuara aseguró ni las uñas tienen igual.

Fue durante la conferencia de prensa para presentar Acércate a Rocío que la presentadora marcó un alto a las comparaciones que se le hacen con Laura Bozzo, supuestamente por la pelea que tendrán por el rating de sus programas en las distintas televisosaras, Imagen Televisión y TV Azteca.

“Hay formatos que como profesional tienes que hacer y hay formatos como Acércate a Rocío que me enorgullezco de ser, porque es un programa que escribí con mi hija cuando estaba en las últimas etapas de su vida”, expresó la conductora. En cuanto a si cree que Laura Bozzo es su competencia directa, Rocío manifestó:

“Yo no tengo competencia, Rocío Sánchez Azuara no tiene competencia y menos en este formato, este está hecho con mucho amor, mucha conciencia y mucho sufrimiento, es una mezcla de todo y es un claro ejemplo de cómo puedes mantenerte de pie a pesar de la adversidad”, indicó.

“Nada tenemos que ver la una con la otra. Pregúntame de una amiga mía con la que me puedas comparar pero de alguien que se ha tratado de comparar a la fuerza, la verdad es muy desagradable. Ni las uñas iguales. No soy agresiva, soy mexicana, soy orgullosa de mis raíces, país que piso, país que respeto. Yo me muevo con mucha sutileza y con mucha elegancia. Vengo de un lugar donde prácticamente no hay nada de recursos, pero he sabido demostrar que mis padres me dieron herramientas”, agregó.

Por otro lado, Rocío Sánchez Azuara confesó que el programa está inspirado en su hija Daniela, quien falleció hace unos meses. “Me inspiro en mi hija, este proyecto está dedicado primero que nada a Daniela porque con ella lo escribí, ella me decía y lo platicamos, ‘la gente debe saber qué hacer, a dónde acudir, entender que sea quien sea debe hacer una cola en un hospital, la gente tiene que estar informada de todo tipo de situaciones’. Este programa está tocado por ella , es de ella”.

Finalmente Rocío Sánchez Azuara compartió lo que ofrecerá con su nuevo talk show y la razón por la que decidió regresar a TV Azteca, “Traemos muchas herramientas importantes e inteligentes sobre todo para poder resolver y llevar este programa que es ayudar, mucho fue el motivo por el que regresamos a Azteca, porque se pueden dar esas ayudas, se tienen más recursos para lograr el objetivo del formato”.

