Netflix consigue fichaje de lujo: Steven Spielberg firma acuerdo para producir varias películas

En la lucha por mantener el liderazgo en las plataformas de streaming, Netflix consiguió un fichaje de lujo y a partir de ahora trabajará de manera conjunta con Amblin Partners, propiedad del director Steven Spielberg.

Fue la compañía del afamado cineasta la que anunció el acuerdo para producir varias películas al año con la importante empresa y será paralela a la que tiene Steven Spielberg con Universal Studios, lo que augura proyectos importantes con presupuestos altos.

Conocido en el séptimo arte como uno de los realizadores más taquilleros y exitoso de la industria, Steven Spielberg firmó el acuerdo con Netflix con la intención de “llegar al público de nuevas formas”, explicó en un comunicado donde dio a conocer la noticia.

Lee también: Así luce Pedro Fernández en su papel de Malverde: El Santo Patrón

Desde que "Roma", del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, se llevó el Oscar a la mejor película extranjera, Netflix ha doblado su apuesta por el cine y se ha perfilado como un competidor más para los estudios de Hollywood.

Tras el éxito de audiencia y crítica logrado por cintas como "Marriage Story", "The Irishman" y "Ma Rainey's Black Bottom", la plataforma está impulsado la producción de largometrajes, con la promesa de estrenar una cinta a la semana.

La pandemia ha beneficiado esta estrategia, ya que la compañía ha adquirido películas de otros estudios como "The Trial of Chicago 7" -producida por Amblin-, que Paramount no pudo estrenar en cines y, tras una venta de última hora, se convirtió en uno de los éxitos más importantes de Netflix en la última temporada.

El trato es "para hacer películas de televisión, exactamente lo que Steven Spielberg dijo que hace Netflix. Amblin mantiene su contrato Universal para películas de cine", matizó el analista Matthew Belloni, antiguo editor jefe del diario The Hollywood Reporter.

Lee también: Scarlett Johansson dice adiós a una Black Widow llena de dudas y adorable

Amblin Partners es la responsable de éxitos como "Green Book", que ganó el Oscar a la mejor película en 2019, y "1917", nominada al mismo premio en 2020, la cual presentó una gran propuesta visual pues fue rodada en plano secuencia.

Por su parte, en su caza de talentos Netflix ya fichó a Keanu Reeves ("The Matrix") para protagonizar una película y una serie basadas en el cómic "Brzrkr", un éxito superventas sobre un guerrero inmortal ideado por el propio actor.

Esta apuesta encaja en los esfuerzos que el gigante televisivo está dando por encontrar una franquicia de superhéroes que pueda competir con los universos de Marvel en Disney+ y DC Comics en HBO Max, ahora que ambas plataformas luchan contra Netflix por el mercado de la pequeña pantalla en todo el mundo.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE