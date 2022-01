Netflix confirma tercera y cuarta temporadas de la serie "Emily in Paris"

Tras una romántica experiencia alrededor de dos años en París, Francia de la actriz Lily Collins y Lucas Bravo, quienes protagonizan la historia de ensueño bajo el título "Emily in Paris", y tras una segunda temporada de la misma, ya se han confirmado una tercera y hasta cuarta entrega.

Pues la plataforma de straming Netflix ha anunciado este lunes que habrá tercera y cuarta temporada de "Emily in Paris", la serie romántica que protagoniza Lily Collins y que produce y dirige Darren Star, guionista de "Sexo en Nueva York" o "Sensación de vivir".

El anuncio se produce recién estrenada, el pasado 22 de diciembre, la segunda temporada en la que Emily (Collins), una ejecutiva de marketing de Chicago enviada a París, ya está más asentada y se desenvuelve cada vez mejor en la ciudad.

Lee también: El glamour y la comedia vuelven a inundar París con "Emily in Paris"

La serie, que se presume, es la más vista en Netflix en 2020, gira en torno a cómo hace malabares para ganarse a sus compañeros de trabajo, hacer amigos y navegar entre romances. EFE

En la cuenta oficial de Instagram de la serie del gigante del srtreaming, hizo una revelación que ha puesto bastante contentos a los fanáticos de la misma: "Say ‘bonjour’ to 3 & 4! EMILY IS OFFICIALLY RETURNING FOR TWO MORE SEASONS!" (¡Di 'bonjour' a 3 y 4! ¡EMILY REGRESA OFICIALMENTE POR DOS TEMPORADAS MÁS!).

Lee también: Un brote de Covid-19 retrasa el rodaje de "The Mother" con Jennifer Lopez

Y los actores de la exitosa serie de corte europeo, fueron los primero en reaccionar como Camille Razat quien agradeció a la producción o el actor chino Jin Xuan Mao, quien no dudó en expresar su emoción: "LET’S GO AND GOOOOOOOOOOOO" y otros más que dicen que la noticia es el mejor regalo de cumpleaños.

Pues a cuatro horas de haber publicado la noticia, el clip promocional, cuenta ya con al menos 287.715 reproducciones y alrededor de 5,500 comentarios de aceptación.

La trama retrata la historia de una chica estadounidense de nombre Emily con 25 años de edad que se muda a la romántica ciudad de París por una inesperada oportunidad de trabajo. Su responsabilidad será mostrar el punto de vista de su país a una vulnerable empresa de marketing francesa.

Los enredos empezarán a raíz de que la cultura anglosajona choca con la francesa y tras ello, tendrá que adaptarse a los desafíos que el pone en la mesa una ciudad lejana a lo que imaginaba; así mismo hará de todo para poder ganarse a cada uno de los personajes, entre ellos, Gabriel, con quien tendrá una aventura amorosa.

Con información de TELEVISIÓN SERIES / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía Instagram Emily In Paris

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más