Netflix anuncia fecha de estreno de la segunda temporada de Special

Tuvieron que pasar dos años para que Netflix diera a conocer el estreno de la segunda temporada de la serie cómica Special, que cuenta la historia de un hombre gay con parálisis cerebral, que un día decide tener la vida que siempre ha deseado.

La primera temporada de la producción estadounidense obtuvo un éxito inesperado pese a que el formato constó de capítulos muy cortos (de apenas 15 minutos cada uno) y se podía ver la historia en un par de horas.

Ahora, Netflix anunció que serán ocho capítulos de 30 minutos cada uno, en los que continuarán las aventuras de Ryan O´Connell, pues la historia está basada en el libro autobiográfico de su vida, titulado I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves.

Hoy, la plataforma de streaming más grande del mundo reveló que el estreno de la segunda temporada de la serie será el 20 de mayo, dos años después desde que Special saliera a la luz con la primera entrega, en abril de 2019.

Ahora, la espera terminó por fin para los fans de esta producción estadounidense, que atrapó a sus seguidores, y su innovadora manera de contar la historia, sumado a las actuaciones, le valieron varias nominaciones a los Emmy hace un par de años.

Esta noticia es muy especial. La segunda y temporada final de 'Special' llega a Netflix el 20 de mayo. ��❤️ pic.twitter.com/C7Mbc2vDft — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 10, 2021

La trama cuenta la historia de Ryan Kayes (O’Connell), un joven de 28 años que se asume como gay y que presenta parálisis cerebral, lo que le produce problemas de coordinación motriz. Tras sufrir un accidente donde se lastima el codo, el protagonista decide buscar su independencia y consigue una pasantía en Eggwoke, un famoso sitio web.

En ese lugar conoce a Kim Laghari, la editora, quien se hace amiga rápidamente de él y juntos viven aventuras que les permitirán autodescubrirse y el protagonista logra al fin la independencia que busca.

Sin duda, esta serie cómica fue un imán con el que identificaron muchos de sus seguidores, pues varios vieron reflejadas en el personaje algunas de las vivencias que han tenido a lo largo de sus existencias y ello fue un factor importante que logró engancharlos con esta propuesta.

La historia de Special, contada en apenas dos horas, dejó con ganas de más a sus fans, que ahora ya sólo tienen que esperar un par de meses más para ver la continuación de las aventuras de Ryan Kayes (O´Connell) y compañía. Seguramente no quedarán decepcionados.