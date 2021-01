Natalia Téllez y la vez que contó de su novio maloliente

La conductora de televisión Natalia Téllez reveló abiertamente, que su primer novio no era muy afecto a bañarse, por lo que despedía un fuerte olor y todo mundo lo notaba menos ella. Así contó la presentadora de "Netas Divinas" de Unicable su experiencia.

Fue a través de una ronda de preguntas y respuestas, que Natalia Téllez se vio obligada por Daniela Magún, a confesar la vez que tuvo una pareja que no le gustaba bañarse; y aunque no reveló su identidad, sí dijo que no supo cómo no se dio cuenta del hecho, pues atribuyó a que tal vez por la cercanía tan cotidiana ya no podía diferenciar el hedor.

La pregunta del público para Natalia Téllez fue: "¿Qué es lo que menos te gusta de un hombre físicamente y serías capaz de dicirle a tu pareja que se opere", a lo que Natalia contestó:

"¡Íjole!, que huelan horrible, ¿no?... Es insoportable, porque todo lo demás es algo químico... que si no te gusta cómo huele, no es real, como que si está calvo le compras una gorra, que si está pasado de peso le pones un suéter... no, no sé... le compras una manta con flores (para taparlo y adornarlo), le apagas la luz... pero si apesta, ¡hasta en la imaginación!".

Maribel Guardia, quien estaba de invitada en la emisión, contó la experiencia de una amiga que tenía un novio que apestaba horrible, y obligada por Daniela Magún -su compañera del programa-, la conductora del reality "¿Quién es la Máscara?", contó su experiencia ¡con un novio igual!

Natalia Téllez confesó que su primer novio, -sin revelar su identidad-, no le gustaba bañarse y expedía un fuerte olor, que ni sus amigos más cercanos aguantaban.

"Salí mucho tiempo con un joven que era muy guapo, muy lindo y muy talentoso, pero era famoso por su fuerte olor, porque no era tan asiduo a tomar baños, regularmente, y entonces, Dani, en una comida me dice: '¿Te puedo preguntar algo?' Y hasta se sonrojó y dije: '¡Ay!, ¿pues qué pasó?'. Y dice: '¿Cómo le hacías con el olor de fulanito?'...", recordó, mientras Consuelo Duval y Paola Rojas reían a carcajadas.

Por su parte Daniela Magún que fue quien la había preguntado a Natalia sobre la penosa situación, explicó que se lo preguntó porque todo el mundo lo comentaba y si todos notaban el desagradable olor, cómo era posible que Natalia no se percatara.

La ex conductora de "Hoy", explicó entonces que pasaba tanto tiempo cerca de él, que ya no percibía el mal olor que despedía su galán, aunque también dijo que Daniela no era la primera en habérselo comentado en su momento.

Por supuesto, la inquietud de los seguidores del programa y de la propia Natalia, empezaron a ver quiénes habían sido las parejas de la conductora y algunos apostaron por que se trataba del ex RBD Christopher Uckermann, pues en algunas ocasiones, Natalia se ha referido a él como su primer novio... ¿será él el chico maloliente?

Aunque otros tantos aseguraron que no se trataba de él, sino del cantante Billy Méndez. La verdad no se podría saber más que de la misma boca de Natalia o su amiga Daniela Magún, quien conoce a la perfección de quién se trata.