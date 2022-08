Natalia Jiménez confiesa que le encantaría dar vida a Rocío Dúrcal en bioserie

Tras ser la invitada de lujo e la final de "La Academia" famoso reality show de canto de TV Azteca, la cantante española Natalia Jiménez, fue abordada por la prensa en backstage y tras dar algunas palabras de aliento a la oriunda de Honduras, Cesia, la ganadora de esta nueva generación, la intérprete confesó que le encantaría poder dar vida a su paisana, la entrañable cantante de música vernácula, Rocío Dúrcal en su bioserie.

La española que se considera "más mexicana que el chile", habló entre tanto, de los cambios que ha habido en su carrera como cantante desde que empezó prácticamente hace dos décadas y dijo estar muy contenta con lo que hasta hoy ha logrado.

Pues luego de brillar por todo lo alto con su voz y el estilo pop en complicidad de la entrañable banda "La Quinta Estación", Natalia Jiménez ha encontrado su lugar como intérprete de la música vernácula, haciendo un eterno homenaje a su compatriota Rocío Dúrcal y dando voz todavía a las canciones que fueron inspiración del también fallecido cantautor michoacano (Michoacán, México) Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, con quien incluso, ella tuvo el gusto de cantar.

¿Revivirá a Rocío Dúrcal?

La prensa cuestionó a la española de 40 años sobre la posibilidad de personificar a Rocío Dúrcal, su paisana que falleció en 2006 en 'la Madre Patria' a causa de un terrible cáncer; a lo que la carismática intérprete se mostró sorprendida, pues por principio de cuentas no sabía que se estaba pensando en preparar una bioserie de la cantante y por otro, mucho menos pensaría que ella podría ser quien la reviviera a través de la pantalla chica.

"¿Ah, sí? Yo no sabía nada, pues no tengo ni idea, a mí nadie me ha avisado, nadie me ha llamado", dijo entre risas, y a la pregunta sobre si le gustaría ser protagonista del proyecto, agregó: "¡Uy, no, pues estaría increíble, claro que sí, me gustaría muchísimo, estaría perrísimo!".

Entre tanto, dejó ver que su posible participación en la bioserie de Rocío Dúrcal, la haría regresar a su país natal, aunque por otro lado, indicó que ella está en México y Miami de tiempo completo, pues su hija Alessandra Trueba Jiménez vive en el famoso puerto de Florida, al este de Estados Unidos.

"Su papá no la deja venir a México, entonces cuando trabajo tengo que estar aquí, casi todo el tiempo sin ella, pero sí, estaría buenísimo hacer una serie allá". Y sobre su admiración a Rocío, madre de la cantante Shaila Dúrcal, expuso:

"Claro que sí, muchísimo... Mucho del trabajo que estoy haciendo de 'México en mi Corazón', lo baso mucho en su carrera, en su experiencia, en su voz, igual que en la de Juan Gabriel y la de José Alfredo [Jiménez]; hay muchos referentes de la música mexicana que admiro, y que me encanta poder recrear en mi voz en esta época".

¿Quién fue Rocío Dúrcal?

María de los Ángeles de las Heras Ortiz, conocida por su nombre artístico Rocío Dúrcal y por su apodo "La Española más Mexicana" por sus aportaciones a la música en México, fue una cantante y actriz española de cine y teatro. Tras décadas en la escena musical en México y el mundo, le fue diagnóstico un cáncer de matriz en octubre del año 2001. Tres años después, los médicos le encontraron unas pequeñas manchas en el pulmón, por lo que tuvo que someterse a quimioterapia y falleció el 25 marzo de 2006 en Torrelondones, España.

