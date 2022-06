Natalia Alcocer saca de quicio a Laura Bozzo y le dice en su cara 'golfa' en La Casa de los Famosos

Tras la expulsión de Luis Caballero mejor conocido como El Potro generó una pelea entre Laura Bozzo y Natalia Alcocer, pues mientras está última estaba bañada en llanto por el ex participante de Acapulco Shore, la presentadora de televisión peruana la llamó hipócrita y tremenda golfa frente a todos los integrantes del reality de Telemundo.

Los gritos e insultos se hicieron presentes en La Casa de Los Famosos luego de que Laura Bozzo observara que Natalia no dejaba de llorar, situación que la enfureció y la sacó de quicio hasta el punto de gritarle hipócrita frente a los demás participantes. Ante esto, la actriz no se quedó callada y aseguró que ella no era ninguna hipócrita y que, a diferencia, ella si se llevaba bien con todos los integrantes.

Pero la mecha se encendió cuando Natalia Alcocer le dijo 'señora de edad' a La Señorita Laura por lo que está no se dejó : "¡Tú a mí no me vas a decir 'señora de edad'! ¡Me estás discriminando!", dijo Bozzo muy molesta. Pero no todo acabó ahí ya que Alcocer exigió respeto. "¡No me grite a mí porque usted no ha recibido más que respeto de mi parte. Usted me respeta como yo la he respetado!".

Ante esto La Abogada de los Pobres aseguró que ella no necesitaba respeto de ella. "¡Yo no necesito tu respeto! ¡Reverenda hipócrita!". Además, la llamó golfa.

"¡Yo nunca he sido prostituta ni me he robado marido de nadie como tú, tremenda... ¡vieja tu madre!", le gritó Laura Bozzo a Natalia, mientras está al igual que los demás participantes se mostraban incrédulos ante lo que estaban escuchando salir de la boca de la presentadora peruana.

Ante los gritos e insultos Ivonne Montero interfirió y le pidió a Laura Bozzo que se calmara pero también salió 'raspada' porque La Señorita Laura también explotó en su contra. "Ya Laura, cuál es el problema", preguntó Montero a lo que Bozzo contestó: "Que se vaya, y tu deja de mirarme con esa cara, porque todos sabemos", expresó. Ivonne no se quedó callada y le dijo "a mi no me hablas así, porque yo ni he hablado ni cinco minutos contigo".

Después de varios dimes y diretes finalmente Laura Bozzo le dijo a Ivonne que se deciera por un hombre. "¡Y tú decídete por un hombre porque el ejemplo que le das a tu hija es horrible! ¡De cama en cama!". Tras escuchar estás palabras, Natalia Alcocer de nuevo tomó la palabra y le volvió a reiterar a la presentadora que era una señora de edad.

"Dios mío, de verdad esto no es correcto. Estás hablando con mujeres, son mamás, estás desvariada. Eres una mujer de edad...", le dijo Natalia. Sin embargo, el escándalo siguió ya que Laura despotricó en contra de Natalia con la jefa de La Casa de Los Famosos en donde aseguró que ya no quería formar parte de un circo con gente tan hipócrita y tan cínica.

"Yo no voy a permitir que una prostituta que lo único que sabe hacer es tener hijos con hombres casados, me venga a faltar al respeto a mí, y me refiero a Natalia. Se pone a llorar por lo del Potro y yo le digo 'no seas hipócrita si tú y tu gente votaron por él'. Yo ya no puedo formar parte de un circo tan barato como este con gente tan hipócrita y tan cínica".

